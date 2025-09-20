El legislador nacional por Mendoza, Lisandro Nieri, explicó sus controvertidas posiciones en la Cámara baja frente a distintos vetos presidenciales.

Su voto a favor de la recomposición de fondos para las universidades y su ausencia en la votación de la ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan generaron interrogantes, que el legislador vinculó a la falta de un presupuesto nacional y a la mala calidad de las leyes impulsadas por la oposición.

“Lamentablemente no tenemos presupuesto. Estamos discutiendo reasignaciones de partidas y vetos. Cuando llegan al recinto, las opciones que nos ponen sobre la mesa son todas malas”, planteó Nieri por Radio Rivadavia.

Sobre su voto positivo en la ley universitaria, aclaró que se trató de un caso excepcional: “No son buenas leyes. ¿Cómo vamos a definir temas salariales por ley? Eso no existe. Pero tampoco es una buena opción seguir con el congelamiento salarial. Frente a dos alternativas malas, acompañé la insistencia porque al menos implicaba una recomposición mínima para el sistema universitario”.

En cambio, sobre su ausencia en la votación del Garrahan, señaló que buscó no convalidar lo que consideraba una mala herramienta: “Me ausenté tanto en la ley como en la insistencia. Insisto, eran malas opciones. Lo mismo hice en la primera votación de universidades. No se trata de desconocer la situación de los hospitales pediátricos, que es delicada, pero no podemos seguir aprobando normas inviables que no resuelven de raíz los problemas”.

Nieri también recordó su voto en otros temas sensibles, como la ley sobre discapacidad, donde apoyó el veto presidencial: “Con toda la incomodidad que eso genera, acompañé el veto porque era una ley impracticable. No se trata de sumar más y más pensiones sin un sistema eficiente. Argentina gasta mucho en educación, en salud, en discapacidad, pero no somos eficientes. Lo que falla es la asignación”.

En paralelo, defendió la alianza electoral entre la UCR mendocina y La Libertad Avanza: “Hace dos años que venimos apoyando gran parte de la agenda macroeconómica del Gobierno porque creemos que Argentina necesita ordenamiento fiscal. Mendoza ya hizo ese camino hace una década. Sabíamos que no iba a ser mágico ni rápido, pero estamos convencidos de que sin una macro ordenada no hay salida posible”.

Finalmente, Nieri criticó el paquete de leyes opositoras que buscaban revertir los vetos: “Cada situación particular es atendible -jubilados que cobran poco, hospitales pediátricos con dificultades, docentes con salarios atrasados- pero el combo es inviable. Apunta al corazón del programa económico y fiscal del Gobierno. En ese sentido, es grave lo que está haciendo la oposición”.