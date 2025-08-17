A menos de 72 horas del pico principal de intensidad de este proceso de ciclogénesis, el SMN ha emitido los primeros alertas al respecto, en relación a las lluvias y tormentas de intensidad que se prevén para las primeras jornadas de la semana a punto de iniciar y que tendrán influencia en Mendoza.

Los distintos pronósticos meteorológicos ya no tienen margen para la duda: un profundo centro de bajas presiones estará desplazándose desde el Litoral hacia el este de Buenos Aires el próximo martes 19, motivando uno de los sucesos de precipitación más importantes que tendrá este invierno 2025 en el centro de la Argentina donde Mendoza será afectada.

En concreto, el noreste de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y de Formosa, Corrientes y el sur de Misiones esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según el parte oficial del SMN.

Llega la ciclogénisis que también afectará a la provincia de Mendoza

Domingo 17/08:

Viento:

Circulación leve del norte al sur desde las 13:00 hasta aproximadamente la medianoche. Afectando primero zona Este, luego Valle de Uco y zona Sur.

Nubosidad:

Al amanecer, seminublado en Malargüe y zona Sur del Valle de Uco. Hacia el Norte, relativamente despejado.

A partir de las 17:00, aumento de nubosidad general, comenzando por la franja Oeste (Gran Mendoza y Valle de Uco), extendiéndose durante la noche hacia Valle de Uco, zona Sur, zona Este y Gran Mendoza. Probabilidad de precipitaciones desde la 01:00 del Lunes.

Alta Montaña:

Seminublado en el Sur. Ventana de cielo despejado en sectores Norte y Central durante la mañana. A partir de las 17:00 hs., aumento de nubosidad en toda la alta montaña.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 15°C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas Valle de Uco): 0°C.

Mínima (resto zona Sur): 2°C.

Mínima (zona Norte): 3°C.

Lunes 18/08:

Viento:

Circulación calma durante toda la jornada.

Nubosidad:

Amanecer nublado con probabilidad de precipitaciones, principalmente en Valle de Uco y zona Sur. Por la tarde, la probabilidad de precipitaciones se desplaza hacia zona Nor-Este, continuando especialmente en esta zona durante la noche y madrugada del Martes, principalmente en el límite con San Luis.

Alta Montaña:

Mal tiempo instalado en zona Sur, extendiéndose hacia zonas Central y Norte. Probabilidad de precipitaciones débiles en sector Norte, aumentando durante la madrugada del Martes.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 13°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 3°C.

Mínima (resto zona Sur): 5°C.

Mínima (zona Norte y Este): 7°C.

A modo de anticipo:

Martes 19/08:

_Amanecer nublado con probabilidad de lluvias, especialmente en zona Nor-Este (La Paz).

_Persistencia de mal tiempo en zona Sur de alta montaña.

Jueves 21/08:

_Probabilidad de viento Zonda generalizado en la Provincia, más intenso en zona Sur desde la mañana.

_En Valle de Uco, Valle de Uspallata y Gran Mendoza, probable viento Zonda de menor intensidad desde las 15:00 hs.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.