Un cambio en las condiciones meteorológicas marcó el comienzo de una seguidilla de días inestables en la provincia. Desde este jueves iniciaron tormentas, ráfagas intensas y descenso de la temperatura. El detalle por zonas.

La inestabilidad comenzó a hacerse sentir en Mendoza desde este jueves, con la llegada de un frente frío que trajo viento Zonda, lluvias y tormentas en distintos sectores de la provincia. Según el pronóstico de Defensa Civil, el fenómeno se extenderá durante todo el fin de semana, con condiciones cambiantes, probabilidad de granizo y un marcado descenso de la temperatura. Fenómeno que antes de las 19.00 precipitó en el Centro del departamento de General San Martín.

Informe de las 19.39 del jueves 6 de noviembre: Hugo Videla de Radar San Martín

-Lluvias intensas y granizo pequeño en Gustavo André.

-Lluvias moderadas en Destilerías de YPF, Dique Cipolletti y oeste de Agrelo.

-Lluvias moderadas a intensas, en el campo, al norte de Santa Rosa, este de San Martín y Lavalle.

-Lluvias moderadas en Campo Los Andes y El Manzano Histórico de Tunuyán.

-Lluvias moderadas en Chacras de Coria y Vistalba de Luján.

Pronóstico extendido para Mendoza

Día Viento Nubosidad y precipitaciones Alta montaña Temperatura promedio Jueves 6/11 Viento norte moderado. Zonda leve en Malargüe. Ingreso de frente sur por la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h. Nubosidad en aumento. Tormentas desde la tarde en Valle de Uco y Este. Posible granizo. Mal tiempo desde la tarde con lluvias moderadas. Mín. 8–13°C / Máx. 22°C Viernes 7/11 Viento leve del sur durante todo el día. Lluvias débiles al amanecer en Gran Mendoza y Valle de Uco. Mejora hacia el mediodía. Mejora notable desde la mañana. Mín. 5–10°C / Máx. 22°C Sábado 8/11 Circulación leve de norte a sur. Nubosidad variable. Lluvias en Malargüe y San Rafael desde la tarde. Probable granizo pequeño. Mal tiempo entre las 15:00 y 22:00. Mín. 7–11°C / Máx. 23°C

El jueves llega con viento Zonda, lluvias y tormentas en varias zonas de Mendoza

La provincia de Mendoza inició un período de inestabilidad climática que se extenderá durante todo el fin de semana.

Como lo anticipó el reporte de Defensa Civil, este jueves se presentó con viento del norte a partir de media mañana, mientras que el Sur provincial, especialmente Malargüe, tuvo Zonda leve entre las 13:00 y las 19:00.

A partir de las 15:30 ingresño un frente frío desde el sur, que se desplazó hacia el Norte y el Este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h.

Este frente activó tormentas en gran parte del territorio entre la tarde y la noche, con posibilidad de granizo en el Valle de Uco y la zona Este.

Lluvias y descenso de temperatura para el viernes

El viernes comenzará con lloviznas débiles en el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, aunque la situación tenderá a mejorar hacia el mediodía.

Se espera una jornada fresca y nublada, con viento del sur persistente y una temperatura máxima promedio de 22°C.

En Alta Montaña, el tiempo se estabilizará desde las primeras horas de la mañana, permitiendo la reapertura gradual de pasos si no hay complicaciones.

El sábado se mantendrá el tiempo inestable

El fin de semana continuará con nubosidad variable y posibles lluvias en el sur provincial.

Desde la tarde del sábado podrían registrarse precipitaciones en Malargüe y San Rafael, extendiéndose hacia el Valle de Uco durante la noche, con probable caída de granizo pequeño en algunos sectores.

En cordillera, se espera mal tiempo entre las 15:00 y las 22:00, especialmente en la zona sur y central.

Las temperaturas se mantendrán moderadas, con mínimas entre 7° y 11°C y máximas cercanas a los 23°C.

Recomendaciones y monitoreo

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica, ante la posibilidad de tormentas localmente intensas, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad y revisar techos y canaletas para prevenir daños por viento o lluvia.