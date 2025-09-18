Noticias Mendoza

Mendoza
Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

El hecho ocurrió en la zona de la calle México y Pimenidesen, cuando sofocaban las llamas en una vivienda de ese departamento del Gran Mendoza

Un incendio consumió una vivienda precaria en el departamento de Las Heras fue sofocado anoche, aunque el incidente estuvo marcado por la agresión de vecinos hacia el personal de emergencias.

Una vivienda precaria fue consumida por el fuego este miércoles por la noche, en el departamento de Las Heras y hasta ese lugar se movilizaron Bomberos Voluntarios de Ciudad para sofocar el incendio, pero lamentablemente el incidente terminó de la peor manera con ataques al camión. 

El hecho ocurrió a las 20:10 horas, en la zona de la calle México y Pimenidesen, luego de que un llamado a la línea de emergencias alertara sobre una casa en llamas. Al llegar al lugar, personal policial constató que varias viviendas precarias estaban siendo afectadas por el fuego, y se reportaron explosiones en el tendido eléctrico.

Para combatir las llamas y manejar la situación, trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y personal de EDEMSA, logrando finalmente sofocar el fuego. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado dar con los propietarios de las viviendas precarias afectadas.

La situación se tornó tensa cuando vecinos del lugar se ofuscaron con el personal policial, arrojando piedras y causando daños a las movilidades. Además, se informó que Bomberos de Capital, quienes acudieron a la zona de los “5 mil lotes” en Las Heras para apagar el incendio, fueron atacados con piedras, resultando en daños menores en uno de sus camiones.

