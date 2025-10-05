Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Luego del Zonda bajó la temperatura en Mendoza por un frente frío

Luego de dos jornadas con viento Zonda el alivio en el estado del tiempo llegó a Mendoza gracias al ingreso de un frente frío que desde el Pacífico provocó el descenso de la temperatura para hoy domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de Mendoza indicó un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anunció una máxima de 19°C y una mínima de 11°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se anuncia inestabilidad.

Finalmente, como se venía anticipando, se informa hoy el ingreso de un frente frío en la provincia mendocina, acompañado de precipitaciones aisladas durante las primeras horas. Además, se confirmó que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos.

Domingo 5 de octubre: alerta amarilla por viento severo en el este de Mendoza.

Domingo 5 de octubre: alerta amarilla por viento severo en el Este de Mendoza.

Así estará el lunes en Mendoza

El lunes 6 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada poco nubosa y heladas parciales, donde se espera una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera habrá poca nubosidad.

También puedes leer

Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

Elecciones 2025

Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo

Elecciones 2025

Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos

Las Heras

Un ciclista disparó contra una camioneta e hirió a dos jóvenes que fueron internados

Monitoreo en tiempo real

Ciudad de Mendoza ya tiene cámaras lectoras de patentes de automóviles

Te puede interesar

Estado del tiempo

Luego del Zonda bajó la temperatura en Mendoza por un frente frío

Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

Elecciones 2025

Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo

Elecciones 2025

Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos

Las Heras

Un ciclista disparó contra una camioneta e hirió a dos jóvenes que fueron internados

Monitoreo en tiempo real

Ciudad de Mendoza ya tiene cámaras lectoras de patentes de automóviles

Lavalle

La Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en Costa de Araujo

Guaymallén

Último fin de semana para recorrer la Feria del libro 2025 en el Le Parc

Estado del tiempo

Mendoza espera nuevamente la persistencia de viento Zonda

Maipú

Nueva edición de los Juegos Recreativos Secundarios

Hasta cualquier momento

Mendoza llora por la partida de uno de sus mejores periodistas: Cristian Ortega

Elecciones 2025

Carolina Jacky vuelve al ataque y Luis Petri no sale de la trinchera

Automovilismo

Luego de 11 años vuelve el Turismo Nacional al Autódromo de San Martín

Corredor Bioceánico

El tránsito a Chile estuvo cortado por un choque frontal entre dos camiones

Financiamiento

El Senado rechazó los vetos a financiamiento educativo y Garraham

Guaymallén

Una mujer tenía más de 90 millones en su casa y la robaron dos hombres armados

Elecciones 2025

Crece el malestar del Gabinete tras las explicaciones de Espert

Investigación en curso

Sexo sadomasoquista y drogas, la hipótesis del asesinato en el Barrio Unimev

Futsal

Arrancó el Campeonato Argentino C15 de selecciones en Guaymallén