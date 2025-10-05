Luego de dos jornadas con viento Zonda el alivio en el estado del tiempo llegó a Mendoza gracias al ingreso de un frente frío que desde el Pacífico provocó el descenso de la temperatura para hoy domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de Mendoza indicó un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anunció una máxima de 19°C y una mínima de 11°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se anuncia inestabilidad.

Finalmente, como se venía anticipando, se informa hoy el ingreso de un frente frío en la provincia mendocina, acompañado de precipitaciones aisladas durante las primeras horas. Además, se confirmó que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos.

Domingo 5 de octubre: alerta amarilla por viento severo en el Este de Mendoza.

Así estará el lunes en Mendoza

El lunes 6 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada poco nubosa y heladas parciales, donde se espera una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera habrá poca nubosidad.