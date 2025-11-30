Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

El Presidente estaría por dar un polémico paso que pondrá sobre la mesa la discusión de la soberanía en Argentina. La abogada mendocina Carolina Jacky advierte de los movimientos previos a lo que considera lo que será “la nueva jugada de Milei”.

Por CAROLINA JACKY / Para quienes no vivieron aquellos tiempos y para los de memoria corta, y como empiezan algunos cuentos: …había una vez en que sobre la mesa existió la “propuesta de las tres banderas”, para resolver el conflicto en el Atlántico Sur y eso sucedió en plena Guerra de Malvinas.

La idea era una fórmula de administración interina y compartida para las Malvinas durante la guerra de 1982.

La propuesta era que flamearan las banderas de Argentina, el Reino Unido y de las Naciones Unidas, con un gobierno conjunto provisorio.

Esta situación se mantendría hasta que en algún momento se pudiera tratar el tema de soberanía.

La idea surgió para evitar la escalada militar entre Argentina y el Reino Unido.

Dicen que esto lo gestionó la ONU con la intervención de varias naciones.

Sin acuerdo político suficiente ni en Londres ni en Buenos Aires, la propuesta no prosperó.

Antes de esto, y por 1974, se dice que hubo una propuesta secreta de los ingleses a Perón.

El diario La Nación lo comentó en una nota en 2012 (https://www.lanacion.com.ar/…/la-propuesta-secreta-de…/)

En esa nota titulada “El ex embajador Ortiz de Rozas revela detalles de las negociaciones de 1974 con Gran Bretaña para establecer una administración compartida”, se dan los detalles de aquella propuesta.

En la nota, que recomiendo leer, se brindan detalles de esos contactos y de la opinión de Perón en aquellos tiempos.

Ahora bien, teniendo en cuenta la personalidad de Milei, su capacidad de adelantarse a toda la clase política y poner temas sobre la mesa, no tendríamos que descartar que hoy avance con una idea similar a las que en otras oportunidades se barajaron, pero esta vez, en vez de la bandera de Naciones Unidas, es muy posible que tengamos la bandera de EEUU.

Las relaciones actuales de Argentina con EEUU, especialmente las de Milei con Trump; la necesidad de EEUU de posicionarse y controlar el Atlántico Sur, y la indiscutida alianza entre EEUU y Gran Bretaña, nos llevar a decir que hoy, nada es imposible.

Actualmente hay acercamientos con el Reino Unido que permiten avisorar una jugada de alto impacto en la política nacional e internacional.

Si algo necesita Milei para ser el centro de atención, nada como ofrecer que la bandera argentina flamee en las islas.

Acostumbrado a sacar conejos de la galera y manejar la agenda, no deberíamos descartar esta jugada.

Las implicancias de ese acuerdo desde lo geopolítico son materia para otra nota, ya que hasta alcanzaría a todas las naciones con intereses en el Atlántico Sur como en la Antártida.

Lo político, lo económico, lo estratégico, todo lo que ello implicaría, seguro ocuparía la portada de todos los diarios del mundo, e impactaría fuertemente en la sociedad argentina.

