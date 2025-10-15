El senador y candidato a diputado cuestionó que el auxilio económico de EEUU esté supeditado a que el oficialismo gane las elecciones.

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau señaló hoy que el anuncio por parte del presidente norteamericano, Donald Trump, de que el auxilio económico a la Argentina estará supeditado a que el oficialismo gane las próximas elecciones legislativas es “de una obscenidad casi pornográfica”.

“No es un plan de Estados Unidos para estabilizar Argentina, para ayudar a que encuentre un rumbo económico, es un plan de rescate, por los yerros del gobierno, a un presidente justo antes de una elección. Creo que ahí lo que se vio es eso. Después me preguntás, y a mí me pareció todo de una obscenidad casi pornográfica“, dijo el presidente del Comité Nacional de la UCR en declaraciones radiales.

El primer candidato a diputado nacional de Ciudadanos Unidos aseguró que los dichos de Trump “no cayeron bien” y que el reflejo de ese malestar fue “la reacción de los mercados”.

“Claramente que no cayó bien porque vemos la reacción de los mercados. Entonces, la expectativa que había de una ayuda para que Argentina enderece el rumbo, resuelva los problemas económicos que tiene -no solo los financieros, sino el programa económico-, después de lo de Trump se puso todo al revés”, agregó Lousteau.

“Si sabía o no sabía Trump (que en estas elecciones no se elige presidente), yo creo que no le importa. Y ninguna explicación del gobierno es buena. ¿Qué quiero decir con esto? Si Trump sabía, y lo dijo por esta elección, es un problema para el gobierno, pero, si no, vemos que el presidente de Estados Unidos no está muy al tanto de lo que pasa en Argentina”, opinó el ex embajador argentino en Estados Unidos entre 2015 y 2017.

Más temprano, el economista había escrito en su cuenta de la red social X que lo manifestado por Trump denota una “intromisión en asuntos de política doméstica”, una “extorsión al electorado argentino”, y un “rescate financiero a cambio de no se sabe muy bien qué”.

“Qué cara nos está saliendo la campaña electoral de Milei”, remató Lousteau en aquel tuit.

