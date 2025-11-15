El gobernador Alfredo Cornejo cerró acuerdos clave con fondos internacionales por más de USD 3.200 millones para proyectos de cobre y minerales críticos. La provincia apuesta a liderar el corredor andino con marcos jurídicos que atraen capitales globales.

La provincia de Mendoza se posiciona como epicentro del desarrollo minero sustentable en Argentina tras una jornada histórica de negociaciones con inversores internacionales. En el marco del Mendoza Finance Day & TSX Roadshow, el gobierno provincial logró captar el interés de fondos de inversión canadienses, europeos y estadounidenses que buscan financiar la exploración y explotación de cobre y minerales estratégicos en la cordillera mendocina.

Tabla de Inversionistas y Fondos

Inversor / Institución País de origen Capital gestionado Foco de inversión ECM Capital (Gene McBurney) Canadá No especificado Recursos naturales y financiamiento corporativo The Aumontis Holding AG Liechtenstein / Europa €100 millones generados Inversiones mineras públicas y privadas Capitala Group (Richard Dunham) Estados Unidos USD 3.200 millones Private credit y equity para middle market DuMoulin Black (Justin Kates) Canadá Asesoría legal Listados bursátiles y fusiones mineras Plataforma de Compra Anticipada EE.UU. / Emiratos Árabes Fondo soberano Contratos offtake para minerales críticos

Mendoza acelera su transformación minera con respaldo financiero global

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó una agenda estratégica de reuniones con actores clave del mercado financiero internacional durante la cumbre que cerró el 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025. Las negociaciones demuestran que Mendoza dejó de ser una promesa para convertirse en destino concreto de inversión minera.

“La provincia de Mendoza está tratando de desarrollar una actividad económica más que no habíamos hecho con anterioridad, como es la minería metalífera, aprovechando la oportunidad que nos da la amplia demanda de cobre que hay en el mundo”, afirmó Cornejo ante los inversores reunidos en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Fondos canadienses y europeos apuestan por el cobre mendocino

La jornada comenzó con un encuentro de alto nivel con Adam Creighton, corresponsal de The Australian y analista económico de prestigio internacional. La conversación abordó las perspectivas provinciales en minerales críticos y el proceso de apertura hacia mercados globales.

Posteriormente, el mandatario mantuvo reuniones con ECM Capital, banco de inversión patrocinador del evento, representado por Gene McBurney. Este veterano del mercado de capitales ha liderado durante más de 25 años transacciones de alto impacto en América Latina, cofundando GMP Securities, una de las firmas independientes más exitosas de Canadá.

Liechtenstein suma €100 millones al corredor minero andino

The Aumontis Holding AG, grupo europeo de inversión minera con sede en Liechtenstein, destacó el potencial de la región andina durante su encuentro con autoridades provinciales. La firma, que ha generado más de €100 millones en valor para accionistas mediante inversiones públicas y privadas, subrayó la importancia de los marcos institucionales estables que ofrece Mendoza.

Acceso a la Bolsa de Toronto: la llave para financiamiento internacional

Una de las reuniones más estratégicas fue con Justin Kates, socio gerente del estudio legal DuMoulin Black, especializado en mercados de capitales. Reconocido por Lexpert, Best Lawyers in Canada y TMX por su labor en corporate finance, Kates analizó los requisitos regulatorios para que proyectos mineros mendocinos accedan a listados bursátiles canadienses.

“Muchos fondos de inversión internacional están poniendo el foco en Argentina y en Mendoza, en sus proyectos, y quieren saber cómo son, qué seguridad jurídica damos y cuánto apoyo tenemos para desarrollar cada uno de ellos”, remarcó el gobernador.

USD 3.200 millones disponibles para proyectos en etapa temprana

El encuentro con Richard Dunham, business development officer de Capitala Group para América Latina, abrió nuevas vías de financiamiento. Capitala es una firma de inversión privada con más de 25 años de trayectoria que ha gestionado más de USD 3.200 millones en financiamientos para empresas del middle market.

La reunión permitió explorar alternativas de financiamiento flexible para proyectos mineros en etapas tempranas, un aspecto crítico para acelerar la exploración de yacimientos.

Contratos offtake: dinero anticipado para acelerar producción

La Plataforma Argentina de Compra Anticipada de Minerales Críticos, impulsada por Open Mineral, presentó un modelo innovador de inversión anticipada desarrollado junto a instituciones financieras estadounidenses y un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos.

Ramón Escobar y Juan Fernando Sánchez Pérez, representantes de la iniciativa, detallaron cómo los contratos de offtake permiten a proyectos con producción cercana acceder a financiamiento inmediato. La plataforma busca posicionar a Argentina como proveedor estratégico de minerales críticos para la transición energética global.

Mesa de Gobernadores del Cobre: cuatro provincias, una estrategia

Las reuniones se desarrollaron tras la participación de Cornejo en la Mesa de Gobernadores del Cobre, integrada por los mandatarios de Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy. El panel permitió revisar el estado del desarrollo de minerales críticos y las prioridades compartidas para acelerar inversiones en el corredor minero andino.

Esta instancia reforzó la agenda común que impulsa la región para consolidarse como bloque estratégico en el mercado global de minerales, presentando un frente unido ante inversores internacionales.

El Puente Andino: acuerdo histórico entre bolsas y organismos internacionales

En paralelo al roadshow, se consolidó el Puente Andino (Andean Bridge), un acuerdo firmado por instituciones financieras y organismos internacionales para fortalecer la integración de la región en los mercados globales de capitales aplicados a minería y energía.

La iniciativa fue suscripta por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a representantes de TSX (Bolsa de Toronto), BYMA (Bolsa de Buenos Aires), la Bolsa de Comercio de Mendoza e IN-VR. Constituye una plataforma permanente para articular proyectos mineros y energéticos de Argentina, Chile, Perú y otros territorios andinos.

“Este Financing Day reunió en Mendoza a un ecosistema de financiamiento que puede abrir puertas para que los mercados internacionales apalanquen las inversiones en los proyectos mineros locales, pero también en los de la región con el lanzamiento del Andean Bridge”, destacó Latorre.

Mendoza como hub financiero regional

La ministra agregó una visión ambiciosa para la provincia: “Trabajamos para que Mendoza no solo sea una provincia minera, sino también el hub financiero de la región andina”.

Esta estrategia posiciona a Mendoza como articulador entre proyectos mineros regionales y mercados de capitales globales, aprovechando su estabilidad institucional y capacidad de convocatoria internacional.

Impacto económico: salarios más altos y diversificación productiva

Cornejo sintetizó el objetivo central de la estrategia minera provincial al afirmar que “si hacemos minería, vamos a poder levantar nuestro promedio salarial y agregar una actividad económica más a la de Mendoza”.

Los proyectos requieren financiamiento significativo para desarrollarse. “Son proyectos que requieren financiamiento para desarrollarlos”, explicó el gobernador, y subrayó que encuentros como el roadshow permiten “proyectar estos financiamientos a proyectos que ya tienen varios mendocinos, empresas internacionales y empresas locales, pero que necesitan ese dinero para explorar y saber cuánto cobre hay y, posteriormente, para explotar esos yacimientos”.

Marcos jurídicos claros: el principal atractivo para inversores

Las reuniones demostraron el interés creciente de fondos y ejecutivos internacionales por las acciones que lleva adelante la provincia en materia de minería sostenible, respaldadas por marcos jurídicos claros y previsibles.

Este respaldo institucional se convirtió en el principal argumento de venta de Mendoza ante inversores acostumbrados a operar en jurisdicciones con elevada inseguridad jurídica.

Perspectivas: Mendoza lidera el corredor andino hacia mercados globales

La presencia del gobernador Cornejo en la mesa de trabajo, sumada a su agenda con inversores y referentes internacionales, refuerza la posición de Mendoza como actor clave en la arquitectura de financiamiento que la región andina proyecta hacia los mercados globales.

Con acuerdos firmados, plataformas de financiamiento operativas y el respaldo de fondos internacionales por miles de millones de dólares, Mendoza consolida su liderazgo en el desarrollo minero sustentable de Argentina y se posiciona como puente entre la riqueza mineral andina y los mercados de capitales del mundo desarrollado.