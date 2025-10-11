La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, despidió a la perra policía pointer que dejó la vida activa en la fuerza de prevención

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, visitó la Delegación de Canes Zona Este, en San Martín, donde rindió homenaje a Cira, una perra pointer que durante más de diez años acompañó a la Policía de Mendoza en operativos de rastreo y seguridad.

Durante el emotivo encuentro, Rus destacó la entrega y el compromiso del ejemplar, que deja el servicio activo tras una destacada trayectoria. También reconoció el trabajo de los demás perros de la unidad y de sus guías, quienes realizan entrenamientos constantes para fortalecer las operaciones policiales en toda la región.

🐾 Cira: una década de servicio, lealtad y resultados

Nacida el 28 de octubre de 2012, Cira ingresó a la fuerza en julio de 2013 y pronto se destacó por su gran olfato y disciplina. Participó en operativos clave, como el esclarecimiento de un homicidio en San Martín, la recuperación de bienes robados y acciones contra el abigeato.

A lo largo de su carrera, enfrentó problemas de salud —incluyendo una cirugía por tumores mamarios—, pero nunca abandonó su función. Ahora inicia una etapa de descanso, mientras su reemplazo, Fito, continúa con el entrenamiento.

Otros integrantes de la unidad, como los ovejeros alemanes Polo, Parker y Puma, también se preparan para su retiro tras casi diez años de servicio.

🐕 La Delegación de Canes Zona Este: tradición y tecnología al servicio de la seguridad

Ubicada en Alto Verde, sobre la Ruta 50, kilómetro 1025, la Delegación de Canes Zona Este tiene una amplia zona de cobertura: desde el río Mendoza hasta Desaguadero, y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos.

Creada en 1963 como unidad de apoyo, hoy está a cargo del oficial principal Cristian Morales y cuenta con diez perros activos especializados en seguridad y rastreos.

En los últimos meses incorporó una camioneta 4×4 para llegar a zonas rurales, trabaja junto a la Unidad VANT (drones) y colabora con ayudantes fiscales y Policía Rural para optimizar los operativos y recuperar bienes sustraídos.