La semana arranca con cielo despejado, máximas cercanas a los 30 °C y circulación de viento norte-sur. Para el martes se prevén lluvias, convección y probabilidad de granizo en sectores del Este y Norte provincial.

Mendoza inicia la semana con calor en el llano, viento norte y presencia leve de Zonda en sectores precordilleranos, según el Reporte Meteorológico y el Observatorio Voluntario Meteorológico (OVM). Desde el martes, el pronóstico anticipa un cambio de viento, convección en el Este, lluvias moderadas y probabilidad de granizo en distintas zonas del territorio provincial.

Lunes 20 de octubre. El viento circulará de norte a sur hasta la medianoche, afectando principalmente el Norte-Este, el Sur provincial y el Valle de Uco. Se prevé Zonda leve en precordillera, Malargüe, el sur de Malargüe y el Valle de Uspallata. El cielo se mantendrá despejado en todo el territorio, incluida la Alta Montaña, favoreciendo una amplia amplitud térmica. En el llano, la temperatura máxima será de 30 °C y la mínima de 15 °C.

Martes 21 de octubre. Se pronostica un leve descenso térmico y un cambio en la dirección del viento, que circulará de sur a norte desde la zona Sur hacia el Norte-Este y el Gran Mendoza. Se mantendría el Zonda leve en Malargüe y su zona sur, con cielo seminublado en gran parte de la provincia.

El OVM anticipa inicio de convección en el Este, extendiéndose al Norte-Este, Valle de Uco y posiblemente al Gran Mendoza, con precipitaciones moderadas y probabilidad de granizo. En Alta Montaña, la jornada será seminublada. En el llano, la temperatura rondará los 28 °C de máxima y 16 °C de mínima.