Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

La semana arranca con cielo despejado, máximas cercanas a los 30 °C y circulación de viento norte-sur. Para el martes se prevén lluvias, convección y probabilidad de granizo en sectores del Este y Norte provincial.

Mendoza inicia la semana con calor en el llano, viento norte y presencia leve de Zonda en sectores precordilleranos, según el Reporte Meteorológico y el Observatorio Voluntario Meteorológico (OVM). Desde el martes, el pronóstico anticipa un cambio de viento, convección en el Este, lluvias moderadas y probabilidad de granizo en distintas zonas del territorio provincial.

Según el Reporte Meteorológico y el Observatorio Voluntario Meteorológico (OVM), Mendoza inicia la semana con condiciones típicas de primavera: calor en el llano, viento del norte y presencia leve de Zonda en sectores precordilleranos.

Lunes 20 de octubre. El viento circulará de norte a sur hasta la medianoche, afectando principalmente el Norte-Este, el Sur provincial y el Valle de Uco. Se prevé Zonda leve en precordillera, Malargüe, el sur de Malargüe y el Valle de Uspallata. El cielo se mantendrá despejado en todo el territorio, incluida la Alta Montaña, favoreciendo una amplia amplitud térmica. En el llano, la temperatura máxima será de 30 °C y la mínima de 15 °C.

Martes 21 de octubre. Se pronostica un leve descenso térmico y un cambio en la dirección del viento, que circulará de sur a norte desde la zona Sur hacia el Norte-Este y el Gran Mendoza. Se mantendría el Zonda leve en Malargüe y su zona sur, con cielo seminublado en gran parte de la provincia.

El OVM anticipa inicio de convección en el Este, extendiéndose al Norte-Este, Valle de Uco y posiblemente al Gran Mendoza, con precipitaciones moderadas y probabilidad de granizo. En Alta Montaña, la jornada será seminublada. En el llano, la temperatura rondará los 28 °C de máxima y 16 °C de mínima.

También puedes leer

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones

Desde el Air Force One

Donald Trump, sobre Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

Te puede interesar

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones

Desde el Air Force One

Donald Trump, sobre Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

Presentes económicos

Día de la Madre 2025: cómo celebran los argentinos y cuánto gastan en regalos

Elecciones 2026

El voto joven en Mendoza puede definir bancas pese a su bajo nivel de participación

Vitivinicultura

En plena crisis del vino, un exministro de Alberto Fernández compró una bodega

Elecciones Nacionales

Luis Petri, ministro y candidato en Mendoza 2025, al borde del escándalo político y judicial

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “En Mendoza se vota con lógica 2027, no por los intereses de hoy”

Elecciones 2025

Mendoza, una provincia clave para definir el equilibrio en la Cámara de Diputados

El Lobo de Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: el ascenso fruto del proyecto de Fernando Porretta

Crisis regional

Carolina Jacky denuncia “sometimiento” de San Martín y reclama más apoyo al privado

Nacido en el Bronx, NY.

Murió Ace Frehley (74), fundador de KISS: su última foto emociona al mundo del rock

El Este de luto

Murió el querido “Armando Juguetes” de San Martín y referente del hockey mendocino

Vida nocturna

Grave denuncia contra el dueño de un boliche de San Martín: deudas, amenazas y maltrato

La ayuda no fue gratuita

Luis Petri y los puentes modulares en Bahía Blanca: el Ejército no ayudó gratis

Estado del tiempo

Pronóstico para Mendoza: viento sur, temperaturas agradables y posible Zonda