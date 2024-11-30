Mendoza espera hoy domingo Zonda, tormentas aisladas y nubosidad variable

El último día de noviembre llegará con un escenario inestable en Mendoza: se esperan tormentas aisladas, viento Zonda en precordillera y el sur provincial, y temperaturas sin grandes cambios.

El pronóstico del tiempo para este domingo 30 de noviembre en Mendoza anticipa una jornada inestable, con nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas y la presencia del viento Zonda en distintos sectores de la provincia, especialmente en áreas de precordillera y en el sur. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones.

¿Qué se espera para este domingo en Mendoza?

De acuerdo a la Oficina de Vigilancia Meteorológica, el domingo se presentará con condiciones cambiantes y poco cambio de temperatura, con una máxima estimada en 27°C y una mínima de 18°C. El organismo indica que el Zonda podría sentirse en la precordillera, mientras que en Alta Montaña el día comenzará con poca nubosidad y viento, volviéndose inestable hacia la tarde y noche, con aumento de nubes y posibles precipitaciones aisladas.

La Dirección de Contingencias Climáticas coincide con este escenario al describir una jornada inestable, con nubosidad variable y sin grandes cambios térmicos. Además, confirma la presencia de Zonda en Malargüe y precipitaciones en cordillera. Para este domingo prevé una máxima de 25°C y una mínima de 17°C.

¿Qué zonas de Mendoza podrían sentir el viento Zonda?

El viento Zonda se dejará sentir principalmente en áreas de precordillera y en el departamento de Malargüe, según los organismos oficiales.

¿Cómo seguirá el tiempo al inicio de la semana?

El lunes 1 de diciembre el tiempo será más estable, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Se esperan vientos leves del noreste y buenas condiciones en cordillera. Para esa jornada, la máxima prevista es de 28°C y la mínima de 16°C.