El tiempo en Mendoza observado por el Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas indicó la persistencia de viendo Zonda.

Hoy sábado seguirá algo nublado con poco cambio de la temperatura, Zonda en precordillera y sectores del lllano. Nevadas en cordillera. La temperatura mínima pronosticada será de 15 grados y la máxima llegará a los 33.

El domingo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector Sur. Precipitaciones aisladas en las primeras horas. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío. La temperatura mínima pronosticada será de 12 grados y la máxima llegará a los 19.