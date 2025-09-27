El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un sábado fresco y despejado y un domingo más cálido, con viento Zonda en cordillera y variaciones de temperatura en distintas zonas.
El pronóstico del tiempo indica que este sábado será una jornada estable y mayormente despejada en la provincia. No se esperan precipitaciones.
El sábado será más fresco y estable, con máximas cercanas a los 19 grados, mientras que el domingo traerá un repunte térmico y viento Zonda en la cordillera, con máximas de hasta 23 grados en el llano.
Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones ante el Zonda, sobre todo en zonas de montaña, por su posible impacto en la visibilidad y la salud.
- Nubosidad: Cielo despejado tanto en el llano como en la alta montaña.
- Viento: Una leve brisa norte-sur desde las 10:00 hasta la medianoche afectará principalmente la zona Este y Sur.
- Temperatura en el llano:
- Máxima: 19°C
- Mínima en Valle de Uco y Malargüe: 1°C
- Mínima en Sur y Este: 6°C
Estado del tiempo en Mendoza para el domingo 28 de septiembre
El domingo presentará condiciones más variables y un leve ascenso de la temperatura, con un fenómeno destacado en la cordillera.
- Viento: Se espera la llegada del viento Zonda entre las 12:00 y las 19:00, con mayor impacto en la cordillera Sur, Malargüe y el Valle de Uspallata. Además, habrá circulación norte-sur desde las 10:00 hasta las 21:00, más moderada en la franja Este.
- Nubosidad: Parcialmente nublado en el Sur provincial, mientras que en el resto predominará el cielo despejado.
- Alta montaña: Nubosidad variable, con semidespejado desde la mañana en zona Sur y posterior extensión hacia el centro y norte cordillerano.
- Máxima: 23°C
- Mínima en Valle de Uco y Malargüe: 4°C
- Mínima en Sur y Norte-Este: 8°C