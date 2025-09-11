Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Mediante el decreto 1928, Mendoza autorizó el autocultivo para pacientes con prescripción médica. Además, se otorgarán licencias para asociaciones civiles y proyectos de investigación.

El Gobierno provincial oficializó, a través del Decreto 1928, la reglamentación de la Ley Nº 9617, que establece el marco normativo para el desarrollo integral de la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Mendoza.

Entre los puntos principales de la reglamentación se encuentra el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial. El mismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y será el encargado de autorizar, supervisar y fiscalizar los proyectos vinculados al cultivo, producción e investigación.

Mendoza tendrá su registro provincial de productores.

Por otro lado, con relación a los permisos y certificaciones, los mismos se establecen mediante distintas categorías para pacientes, autocultivadores, terceros cultivadores y asociaciones civiles/fundaciones. Se entregará un Certificado Oficial de Registro, con validez en Mendoza, no transferible y sin fines de lucro.

La producción e industria contarán con licencias específicas para cultivo, criaderos, logística, procesamiento de derivados, comercialización e investigación, tanto para cannabis medicinal como para cáñamo industrial.

Además, se promoverá la investigación y la creación de un banco genético. De esta manera, se crea el Banco de Germoplasma de Cannabis en articulación con ISCAMEN, con el fin de preservar y registrar el material genético, además de impulsar estudios científicos, tecnológicos y productivos.

Con relación a la capacitación y educación, la norma prevé convenios con universidades, municipios, fuerzas de seguridad y el sistema judicial para formación en usos medicinales, científicos e industriales.

Por otro lado, se promueve la interoperabilidad con Nación. De manera tal que se articulará con el REPROCANN (registro nacional) para garantizar trazabilidad, acceso seguro y coordinación normativa.

Se trabajará la interoperabilidad con el REPROCANN.

Además, se genera un régimen sancionatorio mediante el cual se fijan multas, clausuras, decomisos y apercibimientos ante incumplimientos, con criterios de proporcionalidad y respeto al debido proceso.

Finalmente, la reglamentación dispone la creación de un Consejo Asesor que se conformará con representantes del Estado, productores, ONG y organismos científicos, con funciones de carácter consultivo y ad honorem.

También puedes leer

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe

San Martín

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

Te puede interesar

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe

San Martín

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

Deportes

El tenis y el auge de las apuestas deportivas: una combinación en crecimiento

Hockey sobre patines

Jóvenes atletas de Mendoza se destacan en el Cadi La Seu de Cataluña

La Paz

VIDEO: una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Transporte público

Mendoza licitará el 24 de septiembre el Tren de Cercanías del Este

Incelemencia climática

Suspendieron las clases por el Zonda en un departamento de Mendoza

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto analizó su primer triunfo con Godoy Cruz Antonio Tomba

Elecciones 2025

Jacky vuelve a invitar a Petri a un debate en Mendoza para que explique su gestión

Gestión fitosanitaria

Comienza la entrega de difusores contra la Lobesia Botrana

San Marrtín y Junín

Proyectan mejorar el tratamiento de residuos cloacales en el Este

Inscripciones abiertas

Becas de Estudio Universitario para deportistas de Mendoza

Ambiente y biodiversidad

19º Censo del Cóndor Andino: avistaron a más de 40 ejemplares en Mendoza

Elecciones 2025

Alfredo Cornejo alertó que “el kirchnerismo no está muerto”

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza por la ocurrencia de Viento Zonda por un frente frío