Hoy viernes 3 de octubre de 2025 falleció por una afección en su salud el reconocido periodista Cristian Ortega, un profesional de la comunicación con un largo recorrido en medios gráficos y digitales de Mendoza.

Cristian Ortega, periodista redactor y editor de medios de comunicación de Mendoza, con un paso importante en la docencia, falleció hoy 3 de octubre de 2025 dejando un gran pesar en compañeros, colegas y amigos que conocieron de su entereza como profesional de las noticias.

Una de las necrológicas publicadas en medios de Mendoza recordó: “Cuando nos toque morir, seremos un clic”, solía decir un periodista local y seguramente Cristian Ortega, con su humor, estaba de acuerdo con esa idea sarcástica. Pues el ambiente periodístico y político de Mendoza convive hoy con el llanto que genera su fallecimiento.

Cristian fue parte de una generación que renovó el periodismo de Mendoza, con sus primeros pasos en Diario Uno y un largo recorrido por gran parte de los medios gráficos de Mendoza. En las secciones política, economía y como gestor dentro de las redacciones.

Fue parte del lanzamiento de Diario El Sol desde su época de semanario hasta el diario digital. También colaboró en Diario Los Andes con notas especiales, igual que en revista Rumbos. Ácido para decir y opinar en redes, medios y cuanto formato hubiera, Cristian también tuvo participación en radio y en comunicación institucional. Estuvo a cargo de secciones especiales de Autos en MDZ y otros medios de Mendoza.

Era graduado de la carrera de Comunicación de la Universidad Juan Agustín Maza, casa de estudios de la que fue docente. Cristian fue periodista, padre, esposo, amigo, gestor de medios y, sobre todo, un valiente caballero mendocino.

Comunicado oficial de la partida de Cristian Ortega

El Hospital Español de Mendoza comunica con profundo pesar el fallecimiento del paciente Cristian Ortega (50 años), ocurrido en el día de hoy a las 13 hs.

El Sr. Ortega ingresó a nuestra institución el pasado Día domingo 29 de setiembre con un diagnóstico de Accidente Cerebrovascular (ACV) Hemorrágico de Tronco Encefálico. A pesar de la inmediata y constante asistencia brindada por un equipo multidisciplinario de Terapia Intensiva, Neurocirugía y

Hemodinamia, y de haberse realizado todos los esfuerzos médico-quirúrgicos y terapéuticos posibles, el cuadro clínico irreversible derivó lamentablemente en su deceso.



Un Gesto de Amor y Esperanza: Donación de Órganos

En medio de este dolor, destacamos la inmensa generosidad de la familia de Cristian Ortega, quienes tomaron la noble decisión de proceder con la ablación y donación de sus órganos.

Este acto de altruismo es un verdadero faro de esperanza, ya que su decisión permitirá salvar y mejorar la calidad de vida de otras personas. El Hospital Español de Mendoza acompaña y honra este gesto de profunda solidaridad.



Dirección Médica y Junta Directiva

Hospital Español de Mendoza