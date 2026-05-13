Mendoza acelera la organización de los Juegos Binacionales y coordina sedes

La provincia avanza con la planificación de los próximos Juegos Binacionales y ya trabaja junto a clubes, municipios e instituciones deportivas que serán sede del certamen. Autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto para garantizar una competencia de alto nivel y fortalecer el deporte mendocino.

Mendoza continúa dando pasos firmes en la organización de los próximos Juegos Binacionales, una de las competencias deportivas internacionales más importantes de la región. Con la provincia como anfitriona del certamen, autoridades deportivas mantuvieron una reunión clave junto a representantes de clubes e instituciones que albergarán distintas disciplinas durante el desarrollo del suceso deportivo.

El encuentro tuvo como eje central la coordinación operativa y logística de las sedes deportivas, además de avanzar en aspectos vinculados a infraestructura, planificación general y organización de las competencias que reunirán a delegaciones de distintas regiones.

Desde la Subsecretaría de Deportes remarcaron que el objetivo es garantizar que Mendoza esté preparada para recibir a los atletas y ofrecer instalaciones acordes a la magnitud del torneo.

Qué instituciones serán sede de los Juegos Binacionales en Mendoza

De la reunión participaron referentes de importantes instituciones deportivas mendocinas que tendrán un rol central durante el certamen internacional.

Entre las sedes confirmadas aparecen el Club Mendoza de Regatas, el Club UNCuyo, el Club Pacífico, el Andino Tenis Club, el Gimnasio Municipal N°3 y el Polideportivo de Luján de Cuyo.

Cada uno de estos espacios albergará diferentes disciplinas deportivas durante el desarrollo de los Juegos Binacionales, una competencia que históricamente reúne a jóvenes atletas de Argentina y Chile.

La elección de estas sedes responde tanto a la capacidad organizativa como a la infraestructura deportiva disponible, elementos considerados fundamentales para el correcto desarrollo del torneo.

Mendoza apuesta a una organización coordinada y de alto nivel

Durante la jornada de trabajo se abordaron temas vinculados a la logística integral del evento, la distribución de competencias, la operatividad de las instalaciones y los requerimientos técnicos que demandará la llegada de delegaciones nacionales e internacionales.

Las autoridades provinciales destacaron la importancia de mantener una planificación articulada entre el Gobierno, los municipios y las instituciones deportivas involucradas.

El director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, valoró especialmente el compromiso de cada una de las entidades participantes y remarcó el rol estratégico que cumplen los clubes mendocinos en este tipo de competencias.

“Estamos avanzando de manera muy positiva junto a cada una de las instituciones que serán parte de los Juegos Binacionales. El compromiso de los clubes y municipios es fundamental para que Mendoza esté a la altura de un evento de esta magnitud”, expresó el funcionario.

Además, sostuvo que la provincia cuenta con sedes deportivas de gran tradición y experiencia organizativa, lo que permitirá recibir a las delegaciones en condiciones óptimas.

Los Juegos Binacionales impulsan el deporte y la integración regional

Más allá de la competencia deportiva, los Juegos Binacionales representan una instancia clave para promover la integración regional entre Argentina y Chile, además de fortalecer el desarrollo del deporte juvenil y de alto rendimiento.

Desde hace años, este certamen funciona como una plataforma para que jóvenes atletas puedan competir en escenarios internacionales, sumar experiencia y proyectar futuras carreras deportivas.

En ese contexto, Mendoza busca posicionarse nuevamente como una sede capaz de albergar eventos de gran escala, aprovechando su infraestructura deportiva y su experiencia en la organización de competencias nacionales e internacionales.

La Subsecretaría de Deportes indicó que continuará trabajando junto a cada institución para ultimar detalles y avanzar en las distintas etapas organizativas previas al inicio de los Juegos Binacionales.

El objetivo oficial es garantizar una competencia ordenada, segura y con estándares de calidad que permitan consolidar a Mendoza como uno de los principales polos deportivos de la región.

El impacto que tendrá el evento en Mendoza

La realización de los Juegos Binacionales también tendrá un impacto importante en el movimiento turístico, hotelero y gastronómico de Mendoza, ya que se espera la llegada de cientos de deportistas, entrenadores y acompañantes.

Además, el certamen permitirá visibilizar el trabajo que realizan los clubes mendocinos en materia de formación deportiva y potenciar el vínculo entre instituciones públicas y privadas.

Con la planificación ya en marcha y las sedes definidas, Mendoza comienza a prepararse para recibir uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario regional.