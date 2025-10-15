Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Proyecto de ley

Mendoza podría ser pionera en reconocer a los animales como “seres sintientes”

Mendoza podría dar un paso histórico en defensa de los animales: una nueva ley busca reconocerlos como seres sintientes y sujetos de derecho, con protección integral frente al maltrato y la crueldad.

La diputada provincial Lula Balsells Miró presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley innovador que reconoce a los animales como seres sintientes, con derechos propios y protección integral. La iniciativa propone dejar atrás la visión que los considera objetos, para tratarlos legalmente como “sujetos de derecho no humanos”.

Un cambio de paradigma jurídico

El proyecto se apoya en antecedentes judiciales clave. En Mendoza, el caso de Aragón y Patroclo, dos caballos víctimas de maltrato, marcó un precedente cuando la Justicia los reconoció como seres sintientes y aplicó una condena efectiva.

En Argentina ya existen fallos emblemáticos, como los de Poli (el perro arrastrado en San Martín), la orangutana Sandra, la chimpancé Cecilia —rescatada del zoo mendocino— y, más recientemente, siete canarios en CABA, todos declarados sujetos de derecho.

A nivel internacional, países como Colombia y Perú también han avanzado en el reconocimiento legal de la sintiencia animal y su protección como prioridad jurídica y ética.

Qué propone la ley mendocina

El proyecto incorpora principios de bienestar animal, educación en empatía, protección jurídica y acompañamiento judicial en casos de crueldad. La idea es dotar a jueces y fiscales de herramientas concretas para actuar con rapidez y eficacia frente a hechos de maltrato.

“Los animales sienten. Sufren. Necesitan ser protegidos con leyes claras. Este proyecto busca que Mendoza lidere en empatía, respeto y justicia para todos los seres que habitan nuestra tierra”, destacó Balsells Miró.

Participación de especialistas

La propuesta contó con el aporte de abogados especializados en Derecho Animal del refugio PEMPA (Protectora de Equinos Maltratados), que colaboraron activamente en la redacción del texto. Su participación permitió integrar la mirada jurídica con la experiencia directa en rescate y protección de animales.

Diferencias con proyectos nacionales

A diferencia de otras iniciativas impulsadas a nivel nacional por organizaciones y figuras públicas, esta ley busca crear un marco jurídico específico para Mendoza, que sirva de ejemplo para el resto del país.

También puedes leer

A las urnas el 26 de octubre

Elecciones 2025 en Mendoza: todo lo que tenés que saber para no equivocarte

Rituales rítmicos

Forma Fantasma representará a San Martín en el nacional rumbo al Cosquín Rock 2026

Resistencia cultural

Literatura que resiste en Mendoza: auge juvenil, autoras nacionales y una pasión que no se apaga

Maratón Nocturna

Ignacio Sánchez y Florencia Cuello triunfaron en la Maratón Nocturna

Obras

Se aprobó la asignación de fondos para la Etapa II de la Doble Vía del Este

Fiat 600 Hybrid

Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

Te puede interesar

Proyecto de ley

Mendoza podría ser pionera en reconocer a los animales como “seres sintientes”

A las urnas el 26 de octubre

Elecciones 2025 en Mendoza: todo lo que tenés que saber para no equivocarte

Rituales rítmicos

Forma Fantasma representará a San Martín en el nacional rumbo al Cosquín Rock 2026

Resistencia cultural

Literatura que resiste en Mendoza: auge juvenil, autoras nacionales y una pasión que no se apaga

Maratón Nocturna

Ignacio Sánchez y Florencia Cuello triunfaron en la Maratón Nocturna

Obras

Se aprobó la asignación de fondos para la Etapa II de la Doble Vía del Este

Fiat 600 Hybrid

Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

Martín Lousteau

Martín Lousteau: “Fue de una obscenidad casi pornográfica”

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
Cruces, intimidación y bronca

Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

CB Consultora

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
Elecciones 2025

Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz

Delegación de canes

Fito, el perro rastreador de la Policía que volvió a resolver un robo en San Martín

Lautaro Godoy, de 18 años, murió en un accidente en San Luis cuando regresaba con su familia de Buenos Aires, donde vieron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascender a Primera División.
Inseguridad vial

Luto en Mendoza: un joven y un bebé fallecieron en un accidente tras el ascenso del Lobo

Gimnasia y Esgrima

Lobo de Primera: la secuencia del gran festejo “mensana” por el ascenso a la LPF

Estado del tiempo

Mendoza espera el regreso del viento Zonda en los próximos días

Eitan Horn, uno de los rehenes que estuvo cautivo de Hamás desde octubre de 2023.
Medio Oriente

Fueron liberados todos los rehenes secuestrados por Hamás

Crisis vitivinícola

Crisis de la uva y el vino: productores anuncian acampe y corte de ruta en San Martín

Elecciones 2025

Denuncian a Petri por incompatibilidad entre su cargo y la candidatura en Mendoza

Elecciones 2025

Luis Petri y las instalaciones sensibles del Ejército Argentino para trapitos premium

Lavalle

Los productores celebran que el canal Pescara vuelve a tener agua limpia para el riego