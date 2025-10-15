Mendoza podría dar un paso histórico en defensa de los animales: una nueva ley busca reconocerlos como seres sintientes y sujetos de derecho, con protección integral frente al maltrato y la crueldad.

La diputada provincial Lula Balsells Miró presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley innovador que reconoce a los animales como seres sintientes, con derechos propios y protección integral. La iniciativa propone dejar atrás la visión que los considera objetos, para tratarlos legalmente como “sujetos de derecho no humanos”.

Un cambio de paradigma jurídico

El proyecto se apoya en antecedentes judiciales clave. En Mendoza, el caso de Aragón y Patroclo, dos caballos víctimas de maltrato, marcó un precedente cuando la Justicia los reconoció como seres sintientes y aplicó una condena efectiva.

En Argentina ya existen fallos emblemáticos, como los de Poli (el perro arrastrado en San Martín), la orangutana Sandra, la chimpancé Cecilia —rescatada del zoo mendocino— y, más recientemente, siete canarios en CABA, todos declarados sujetos de derecho.

A nivel internacional, países como Colombia y Perú también han avanzado en el reconocimiento legal de la sintiencia animal y su protección como prioridad jurídica y ética.

Qué propone la ley mendocina

El proyecto incorpora principios de bienestar animal, educación en empatía, protección jurídica y acompañamiento judicial en casos de crueldad. La idea es dotar a jueces y fiscales de herramientas concretas para actuar con rapidez y eficacia frente a hechos de maltrato.

“Los animales sienten. Sufren. Necesitan ser protegidos con leyes claras. Este proyecto busca que Mendoza lidere en empatía, respeto y justicia para todos los seres que habitan nuestra tierra”, destacó Balsells Miró.

Participación de especialistas

La propuesta contó con el aporte de abogados especializados en Derecho Animal del refugio PEMPA (Protectora de Equinos Maltratados), que colaboraron activamente en la redacción del texto. Su participación permitió integrar la mirada jurídica con la experiencia directa en rescate y protección de animales.

Diferencias con proyectos nacionales

A diferencia de otras iniciativas impulsadas a nivel nacional por organizaciones y figuras públicas, esta ley busca crear un marco jurídico específico para Mendoza, que sirva de ejemplo para el resto del país.