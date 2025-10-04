Noticias Mendoza

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo

Una luz potente llamó poderosamente la atención de los habitantes de Mendoza el sábado a la noche y la palabra meteorito fue tendencia en las redes sociales.

Un curioso fenómeno lumínico ocurrió en Mendoza este sábado a la noche cuando una luz naranja sorprendió a los habitantes de la provincia cuyana que estaban disfrutando al aire libre o tenían una buena posición para observar al cielo.

El fenómeno duró unos escasos segundos, pero fue suficiente para que captara la atención y dejara a más de uno sorprendido y mirando fijamente al cielo de Mendoza.

El fenómeno se hizo visible a las 0.39 del sábado cuando una luz naranja iluminó el cielo. No hizo ruido y sobre el final se vieron unos destellos verdes.

Hubo sorpresa o tanto temor, porque el destello se asemejó al de una explosión. Generando en algunas personas más dudas respecto a si después vendría otro destello más grande, lo que finalmente no ocurrió

El impacto visual fue tan grande que también la luz se reflejó en el suelo. En algunos casos generó confusión por una fuerte tormenta, pero pasó demasiado rápido.

