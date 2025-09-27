Durante el último año, la provincia de Mendoza ocupó el tercer puesto de más consultas de parte de los turistas. Además, cuenta con proyección internacional.

En el marco del Día Mundial del Turismo, Google publicó un informe utilizando su herramienta Destination Insights para identificar los destinos argentinos que generaron mayor interés entre los viajeros durante el último año.

Los datos revelaron un top cinco de ciudades más buscadas, entre las que figuran Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Córdoba y Mendoza. Este ranking subraya la diversidad turística del país y el creciente interés por explorar su riqueza cultural, natural y gastronómica tanto por parte de visitantes locales como internacionales.

Entre las búsquedas de los viajeros, Mendoza ocupó el tercer puesto de popularidad (solo superada por Buenos Aires y Bariloche) gracias a su atractivo por ofrecer una combinación de naturaleza, cultura y gastronomía de alto nivel.

Además, el atractivo de la provincia trasciende las fronteras, ya que también se destaca en el ámbito internacional, ya que figura consistentemente entre las más buscadas por viajeros extranjeros, principalmente gracias a su reconocimiento mundial como uno de los principales destinos enoturísticos del planeta, complementado por su icónico paisaje de montaña.

Finalmente, Google aprovechó la ocasión para destacar el lanzamiento de herramientas innovadoras impulsadas por inteligencia artificial, diseñadas para transformar la experiencia de planificación de viajes: funcionalidades como “Vista Inmersiva”, “Live View”, y el asistente Gemini permiten a los usuarios generar itinerarios personalizados, encontrar alojamiento fácilmente y explorar virtualmente las atracciones antes de visitarlas.