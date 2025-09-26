Noticias Mendoza

Mendoza
Mendoza tendrá calor, Zonda, tormentas y un descenso de la temperatura

Las tormentas con granizo y el viento Zonda marcarán el viernes. Para el sábado se anticipa una notable baja térmica y mejores condiciones en el llano.

Mendoza en primavera se prepara para un fin de semana con notorio contraste climático entre el llano y la cordillera. Según el Reporte Meteorológico y el Observatorio Voluntario Meteorológico (OVM), este viernes 26 de septiembre se prevén condiciones de buen tiempo durante la mañana, aunque desde horas de la tarde se desarrollará inestabilidad en amplios sectores de la provincia.

Viernes con viento Zonda y tormentas

Durante la mañana, el viento norte a sur afectará especialmente a la zona Este hasta las 11. Luego, desde las 13 se espera la presencia de viento Zonda en la cordillera, que se extenderá al Valle de Uspallata y Malargüe desde las 14 hasta las 19.

El cambio más significativo llegará a partir de las 14 en el Sur provincial y desde las 16 en el Norte-Este, cuando ingrese un frente de viento sur con ráfagas promedio de 55 a 60 km/h, sobre todo en la franja Este.

En cuanto a nubosidad, el cielo permanecerá despejado por la mañana, pero desde la siesta se iniciará la convección con tormentas en el Valle de Uco que se desplazarán hacia el Gran Mendoza, zona Sur y Este. Se prevén precipitaciones intensas y no se descarta la caída de granizo. La actividad se prolongará durante la noche y la madrugada.

Pronóstico

En Alta Montaña, el panorama también será complejo: desde las 22 se iniciará un periodo de mal tiempo en el sector Sur, con precipitaciones níveas moderadas que se mantendrán durante toda la jornada siguiente.

Temperaturas previstas para el viernes:

  • Máxima en el llano: 24°C.
  • Mínima en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco: 6°C.
  • Mínima en zona Sur y Norte-Este: 11°C.

Sábado con descenso térmico y mejoría en el llano

El sábado 27 de septiembre se presentará más fresco y con estabilidad progresiva. Habrá brisas leves de norte a sur desde la tarde y durante la madrugada, afectando principalmente al Este y Sur.

En las primeras horas de la mañana, podría persistir cierta inestabilidad en Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, como remanente de las tormentas previas. Sin embargo, desde media mañana se espera una notable mejoría, con cielo despejado en el resto de la provincia.

En Alta Montaña, la situación será distinta: se prevé cielo totalmente despejado durante todo el día, tras las precipitaciones de la noche anterior.

Temperaturas previstas para el sábado:

  • Máxima en el llano: 19°C.
  • Mínima en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco: 1°C.
  • Mínima en zona Sur y Norte-Este: 7°C.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene activo el monitoreo de las condiciones meteorológicas para alertar oportunamente a la población frente a los fenómenos más intensos.

