Contingencias climáticas

Mendoza tuvo un muerto y cientos de intervenciones por el Zonda

Las fuertes ráfagas afectaron gravemente al Gran Mendoza, con Guaymallén a la cabeza y la zona Este con un fuerte impacto en el departamento de General San Martín donde cayó granizo.

El intenso viento Zonda que azotó la provincia de Mendoza este viernes no solo dejó un saldo trágico con una persona fallecida en Maipú, sino cuantiosos daños materiales e incidentes.

El reporte oficial de Defensa Civil informó un total de 440 intervenciones a lo largo de la provincia para atender las emergencias provocadas por el temporal, incluyendo la caída de árboles, voladuras de techos, derrumbes, incendios de campo, y graves daños al tendido eléctrico y a varias rutas.

Los daños se extendieron por gran parte del territorio mendocino, afectando significativamente al Gran Mendoza, así como a las regiones del Este, Sur y el Valle de Uco. Los departamentos con mayor cantidad de incidentes reportados fueron los del Gran Mendoza y el Sur de la provincia, según el detallado informe de Defensa Civil.

El distrito que registró el mayor número de intervenciones fue Guaymallén, con un total de 62 novedades. La mayoría de estas estuvieron relacionadas con la caída de 60 árboles y ramas, además de dos incendios de campo.

Mientras tanto, en San Rafael se reportaron 44 casos, que incluyeron 40 árboles caídos, cuatro voladuras de techo y abundantes lluvias con granizo.

Por otra parte, en Maipú se registraron 41 situaciones de emergencia: 30 árboles caídos, cinco voladuras de techo y tres incendios de campo, reflejando la severidad del impacto del temporal en esa zona.

Los daños en el resto de departamentos

  • Las Heras: contabilizó 39 intervenciones, destacándose la caída de 29 árboles y seis postes, además de un herido por accidente.
  • Lavalle: reportó 34 novedades, con fuerte impacto en zonas rurales como 3 de Mayo, Salvatierra y Villa Tulumaya, donde hubo nueve incendios de campo.
  • Godoy Cruz: sumó 29 casos, incluyendo caída de árboles, postes y un episodio de fuga de gas.
  • Santa Rosa: registró 28 novedades, con árboles caídos, voladuras de techo y la Ruta 71 cortada por árboles sobre la calzada.
  • Otros departamentos como Tunuyán (23), Tupungato (24), San Martín (21), Junín (25), Luján (22), General Alvear (13) y San Carlos (8) también sufrieron distintos niveles de daños.

