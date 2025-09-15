Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Discriminación escolar

Mendoza y el mensaje a los padres luego de la tensión por la chica de 14 armada

Después de la tensa experiencia en la escuela de La Paz, desde el Gobierno de Mendoza apelaron a la responsabilidad parental con el fin de evitar nuevos episodios como el ocurrido en el Este de la provincia cuyana.

La Dirección General de Escuelas (DGE) difundió este lunes un mensaje a las familias de estudiantes secundarios tras el grave episodio ocurrido la semana pasada en La Paz, cuando una alumna de 14 años llevó un arma de fuego al colegio y efectuó varios disparos en el interior del establecimiento, sin que se registraran heridos.

En el comunicado, la Dirección de Educación Secundaria apeló al rol central que tienen madres, padres y tutores en el acompañamiento de sus hijos, recordando lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre la responsabilidad parental, entendida como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores para la protección, desarrollo y formación integral de los menores de edad.

El texto subraya que la escuela secundaria no solo implica aprendizaje académico, sino también una etapa clave de desarrollo personal y construcción de autonomía. En este sentido, la DGE insistió en que la tarea educativa requiere de una corresponsabilidad indelegable entre la escuela y la familia.

El operativo policial en la escuela de La Paz

“La institución educativa brinda el entorno para el conocimiento y la socialización, pero es en el hogar donde se refuerzan los valores y vínculos saludables. Ambas instituciones deben trabajar en conjunto para que los y las estudiantes cuenten con herramientas para la construcción de su proyecto de vida”, remarca el comunicado.

Recomendaciones a las familias

La DGE propuso a los adultos asumir un papel activo en el crecimiento de sus adolescentes mediante distintas acciones:

Fomentar el diálogo: interesarse por sus emociones, amistades, uso de redes sociales y proyectos, generando confianza.

Establecer límites claros: acompañar el uso de la tecnología, organizar horarios de estudio y promover actividades extracurriculares.

Valorar el esfuerzo: reconocer los logros académicos y personales, incluso los más pequeños, como forma de motivación.

Trabajar en equipo con la escuela: mantener comunicación fluida con preceptores y docentes para resolver dificultades de manera conjunta.

Acompañar el uso de redes sociales: acordar pautas sobre celulares y reflexionar sobre los contenidos que comparten los adolescentes.

También puedes leer

Análisis local

El Tomba va carreteando para el despegue hacia su identidad

Huso horario

Atrasar el reloj en Argentina podría causar efectos negativos en las personas

Aguas Mendocinas

Cortarán el agua potable en Mendoza por trabajos de empalme

Cámras de monitoreo

In fraganti: frustran delitos en Mendoza con vigilancia en tiempo real

Jugo de uva 2025

El mosto de Argentina atraviesa un difícil momento de rentabilidad

Bullying y discriminación

Prohibieron difundir datos de la chica de 14 que llevó un arma a la escuela

Te puede interesar

Discriminación escolar

Mendoza y el mensaje a los padres luego de la tensión por la chica de 14 armada

Análisis local

El Tomba va carreteando para el despegue hacia su identidad

Huso horario

Atrasar el reloj en Argentina podría causar efectos negativos en las personas

Aguas Mendocinas

Cortarán el agua potable en Mendoza por trabajos de empalme

Cámras de monitoreo

In fraganti: frustran delitos en Mendoza con vigilancia en tiempo real

Jugo de uva 2025

El mosto de Argentina atraviesa un difícil momento de rentabilidad

Bullying y discriminación

Prohibieron difundir datos de la chica de 14 que llevó un arma a la escuela

Crímenes reales

El caso de Gil Pereg en Mendoza podría llegar a Netflix como un documental

Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Estado del tiempo

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Pasión y fuerza

Lionel Scaloni visitó Mendoza: a qué vino a la provincia cuyana

Discriminación en la escuela

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

Cuando fluye el magma

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado