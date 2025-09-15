Noticias Mendoza

Millonaria recompensa por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Se trata de Juan Manuel Martínez Araujo, Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, quienes fueron vistos por última vez a comienzos del 2023.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza lanzó un llamado urgente a la comunidad para dar con el paradero de tres hombres que se encuentran desaparecidos desde principios de 2023. Las autoridades ofrecen una recompensa de $10.500.000 a quienes aporten datos certeros que permitan encontrarlos o esclarecer las circunstancias de sus desapariciones.

Los casos corresponden a la misteriosa desaparición de Juan Manuel Martínez Araujo, Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, de quienes no se sabe nada como si la tierra se los hubiera tragado. Lo más curioso es que los tres dejaron de dar señales de vida a sus familiares en enero. 

Martínez Araujo, de 29 años, fue visto por última vez el 4 de enero de 2023, alrededor de las 2 de la madrugada, en la intersección de calle San Martín y Ruta 15, en el Barrio Juan Pablo Segundo. Según la investigación, la noche previa había estado en el bar “La Belu”, en Tres Esquinas de Perdriel de Luján, acompañado por amigos. Mide aproximadamente 1,70 metros, tiene el cabello corto teñido de blanco y tatuajes en ambos brazos, incluyendo uno con el nombre “Franchesco”.

Por su parte, Darío Sebastián Codina Bandes mantuvo su último contacto telefónico el 17 de enero de 2023, a las 12:00 horas. Desde entonces, no se volvió a tener noticias suyas.

Finalmente,  Nataniel Ricardo Guzmán  fue visto por última vez el 27 de enero de 2023. Según su expareja, la última comunicación con él fue ese mismo día a las 13:36 horas, cuando informó que regresaría de Mar de Ajó luego de una discusión. Registros de su teléfono celular indican que la última señal fue captada el 2 de febrero de 2023 por una antena en la zona de Canota, Villavicencio de Las Heras.

El Ministerio de Seguridad y Justicia indicó que la recompensa se entregará únicamente si los datos aportados permiten dar con la ubicación de los hombres o contribuyen al esclarecimiento de los hechos por las tres desapariciones en 2023.

