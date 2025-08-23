Noticias Mendoza

Secciones

Mendoza
San Rafael

Murió un joven luego de protagonizar un vuelco con su automóvil

La víctima fatal, de 27 años, falleció por las graves heridas sufridas luego de protagonizar un vuelco con su automóvil en San Rafael.

Un fatal accidente de tránsito se produjo en la madrugada de este sábado en la localidad de Cañada Seca, en San Rafael, que resultó en la muerte de un hombre de 27 años.

Según informó el ministerio de Seguridad, el hecho tuvo lugar alrededor de las 5.15 horas en la Ruta 143, a la altura del kilómetro 494 cuando la víctima, identificada como Elio Moruchi, conducía un automóvil Volkswagen Gol en dirección de oeste a este y, por razones que aún se investigan, perdió el control del rodado.

El vehículo volcó y terminó fuera de la calzada, en el lateral norte, aunque quedó en su posición normal.

Tras el accidente, el conductor fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al hospital local. A pesar de los esfuerzos médicos, Moruchi falleció a causa de las graves heridas que sufrió durante el vuelco.

La Comisaría 42º de San Rafael se encuentra a cargo de la investigación para determinar las causas exactas del trágico suceso.

