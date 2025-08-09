Una joven de 18 murió en la Ciudad de Mendoza luego de chocar con la moto que conducía y la otra persona involucrada en el accidente fue internada en el Hospital Central.

Una joven de 18 años falleció en un accidente vial ocurrido en la intersección de Cordón del Plata y Ejército de los Andes, en el Barrio San Martín de Ciudad.

Según las primeras investigaciones informadas por el ministerio de Seguridad, una motocicleta Honda GLH 150cc, conducida por H.D.R. de 27 años, habría colisionado con una segunda motocicleta, una Rouser NS 250cc, que se encontraba abandonada en la vereda. El conductor de la Honda resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Central.

Por su parte, las autoridades descubrieron que la moto Rouser abandonada tenía un pedido de secuestro por robo agravado con fecha del pasado 8 de agosto. Se presume que la joven fallecida -identificada como Ariana Lucía Rosales– y otro hombre se trasladaban en esta última moto, pero las causas del choque aún están bajo investigación.

La Fiscalía, a cargo del Dr. Lezcano del Polo Judicial, ha ordenado los procedimientos de rigor que incluyen el secuestro de la moto robada mientras que la Policía Científica se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.