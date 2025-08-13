Noticias Mendoza

Mendoza
Turismo de alta gama

Nadal invertirá en el país en hoteles de lujo y Mendoza no será la excepción

Acompañado por una firma internacional, el extenista confirmó que impulsa un proyecto de hoteles lujo en Argentina y Mendoza no será la excepción.

El extenista español, Rafael Nadal, tiene proyectado invertir en Mendoza, junto a su socio del grupo hotelero Meliá Hotels International, como parte de un plan de hoteles de lujo en el país.

La propuesta que tienen en mente apunta al turismo y no solo incluye a la provincia de Mendoza, sino a otras cuatro jurisdicciones más de Argentina.

Lo que se sabe hasta el momento es que se trata de cinco hoteles de alta gama bajo la marca Zel, una asociación entre el deportista y la firma internacional. 

Nadal desembarca en Mendoza para invertir en turismo

El proyecto de inversión aproximadamente será 200 millones de dólares y está pensado para que se desarrolle en los próximos cinco años. La estrategia apunta a destinos de naturaleza y una gran demanda turística como Ushuaia, Buenos Aires, Salta, y Mendoza.

Si bien en sus redes sociales, el secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, había anticipado el desembargo de la inversión para el sector del turismo. En aquel anuncio el funcionario dijo que se trataba de siete hoteles, pero en realidad son solo cinco.

Esta noticia se conoció luego de que un medio español salió a desmentir al gobierno nacional y aclaró que el acuerdo firmado incluye a “cinco nuevos proyectos ya firmados, ubicados en Ushuaia, Buenos Aires, Salta, y Mendoza, que se unirán durante los próximos años a los cinco hoteles ya operativos”

Estos últimos son: Gran Meliá Iguazú, The Meliá Collection Casa Lucía, Meliá Recoleta Plaza, y los Affiliated by Meliá Almarena Madero y Puerto Retiro.

