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Ola de calor en Mendoza: el otoño se toma una pausa y vuelven temperaturas de hasta 35°C

El pronóstico anticipa varios días con calor intenso en la provincia, con máximas en ascenso desde este viernes y un pico previsto para el lunes. También podrían registrarse tormentas aisladas en el sur.

El otoño hará una pausa en Mendoza y el calor volverá a instalarse con fuerza durante los próximos días. Luego de jornadas más frescas, el pronóstico indica un cambio sostenido en las condiciones, con temperaturas en ascenso que devolverán un clima más cercano al verano.

¿Cuándo vuelve el calor a Mendoza?

De acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas, el repunte térmico comenzará a sentirse desde este viernes, cuando el termómetro alcanzará los 30°C bajo un cielo mayormente despejado.

Los vientos serán suaves y no se esperan mayores complicaciones, marcando el inicio de una seguidilla de jornadas calurosas en toda la provincia.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

El sábado continuará la misma tendencia, con temperaturas que treparán hasta los 32°C. Habrá nubosidad variable y circulación de aire desde el noreste, lo que comenzará a generar condiciones de inestabilidad, especialmente en el sur provincial.

Para el domingo se anticipa el punto más alto de este episodio de calor, con máximas que rondarán los 34°C. Si bien el tiempo se mantendrá estable en gran parte del territorio, hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas en el sur mendocino.

¿Cuál será el día más caluroso?

El lunes aparece como la jornada más intensa de esta racha, con temperaturas que podrían alcanzar los 35°C y mínimas cercanas a los 18°C.

La inestabilidad seguirá focalizada en el sur, mientras que el resto de Mendoza presentará condiciones variables. En la zona cordillerana, en tanto, el panorama será más estable, con cielo parcialmente nublado y sin cambios significativos.

¿Cuánto durará este episodio de calor?

Si bien el informe oficial no detalla aún un quiebre claro en las condiciones, todo indica que el calor se mantendrá al menos durante varios días, consolidando un breve regreso a características más propias del verano en pleno otoño.

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