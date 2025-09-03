Después de la tormenta de Santa Rosa, se vio afectada la infraestructura de la escuela en Godoy Cruz, por lo que muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases protestando ante el Gobierno de Mendoza para que lo reparen en forma urgente.

Después de la tormenta que afectó a la provincia el fin de semana pasado, los techos de la galería de la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz -una institución que tiene 162 años- colapsaron.

Si bien desde la DGE (Dirección General de Escuelas de Mendoza) confirmaron que se podía ir a la escuela mientras la dirección de Infraestructura Escolar realice el arreglo de los techos, ya que se revisó con personal técnico y no se hallaron problemas estructurales, los padres no están convencidos de que el edificio esté en condiciones de seguridad.

Perla (nombre de fantasía) la madre de un alumno de la escuela, dialogó con “Matinal” en Radio Jornada y explicó que van a cortar la calle Azopardo, de Godoy Cruz, a las 12 del mediodía para reclamar.

Padres en alerta por infraestructura escolar

El problema que sufrió el viejo edificio de la Rawson se concentra básicamente, en los techos. Perla explicó que son techos de caña y madera, y que los listones que se encuentran a la vista muestran un deterioro evidente.

“La madera de los techos está podrida, esto no es seguro para nuestros hijos” manifestó.

También dijo que hay caños de electricidad que están expuestos y que esto les da más temor a los padres.

No dejaron ingresar a personal privado a verificar

Perla contó que con un conjunto de familias de la Institución, quisieron llevar un arquitecto y un bombero para que determinaran si los informes de Infraestructura Escolar eran correctos.

“Desde Supervisión nos dijeron que no podían ingresar a los profesionales que habíamos conseguido y los padres que reclamábamos pedimos hacer un acta y que conste lo que había ocurrido”, sostuvo la mujer.

Familias que decidieron no enviar a sus hijos van a cortar la calle

Si bien la DGE garantizó el dictado de clases, un grupo de padres y madres decidió no enviar a los chicos a la escuela hasta que los techos se encuentren en condiciones. Perla manifestó que, para hacer más profundo el reclamo, van a cortar la calle Azopardo a las 12 del mediodía de este miércoles 3 de septiembre.

“Nos tenemos que hacer escuchar, porque no dejan entrar a los canales de televisión para que corroboren cómo está la escuela“, concluyó la madre preocupada.