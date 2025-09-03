Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Después de la tormenta de Santa Rosa, se vio afectada la infraestructura de la escuela en Godoy Cruz, por lo que muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases protestando ante el Gobierno de Mendoza para que lo reparen en forma urgente.

Después de la tormenta que afectó a la provincia el fin de semana pasado, los techos de la galería de la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz -una institución que tiene 162 años- colapsaron. 

Si bien desde la DGE (Dirección General de Escuelas de Mendoza) confirmaron que se podía ir a la escuela mientras la dirección de Infraestructura Escolar realice el arreglo de los techos, ya que se revisó con personal técnico y no se hallaron problemas estructurales, los padres no están convencidos de que el edificio esté en condiciones de seguridad. 

Perla (nombre de fantasía) la madre de un alumno de la escuela, dialogó con “Matinal” en Radio Jornada y explicó que van a cortar la calle Azopardo, de Godoy Cruz, a las 12 del mediodía para reclamar. 

Padres de alumnos de la escuela Rawson anunciaron un corte de calle para reclamar

Padres en alerta por infraestructura escolar

El problema que sufrió el viejo edificio de la Rawson se concentra básicamente, en los techos. Perla explicó que son techos de caña y madera, y que los listones que se encuentran a la vista muestran un deterioro evidente. 

“La madera de los techos está podrida, esto no es seguro para nuestros hijos” manifestó. 

También dijo que hay caños de electricidad que están expuestos y que esto les da más temor a los padres. 

Padres de alumnos de la escuela Rawson anunciaron un corte de calle para reclamar

No dejaron ingresar a personal privado a verificar

Perla contó que con un conjunto de familias de la Institución, quisieron llevar un arquitecto y un bombero para que determinaran si los informes de Infraestructura Escolar eran correctos.

“Desde Supervisión nos dijeron que no podían ingresar a los profesionales que habíamos conseguido y los padres que reclamábamos pedimos hacer un acta y que conste lo que había ocurrido”, sostuvo la mujer.  

Familias que decidieron no enviar a sus hijos van a cortar la calle

Padres de alumnos de la escuela Rawson anunciaron un corte de calle para reclamar

Si bien la DGE garantizó el dictado de clases, un grupo de padres y madres decidió no enviar a los chicos a la escuela hasta que los techos se encuentren en condiciones. Perla manifestó que, para hacer más profundo el reclamo, van a cortar la calle Azopardo a las 12 del mediodía de este miércoles 3 de septiembre. 

“Nos tenemos que hacer escuchar, porque no dejan entrar a los canales de televisión para que corroboren cómo está la escuela“, concluyó la madre preocupada. 

También puedes leer

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Te puede interesar

Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha

En un año

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones

Censura previa

Rechazo de ADEPA al “bozal” legal que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Básquet de Mendoza

Huracán Las Heras se suma a Rivadavia en la Liga Argentina

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Elecciones 2025

La corrupción como distracción ante el fracaso económico en Argentina