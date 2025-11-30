FADIUNC confirmó una medida de fuerza de seis días en rechazo al presupuesto 2026 y al congelamiento salarial que afecta a docentes universitarios de todo el país.

La Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) confirmó un paro docente de seis días que se realizará del 1 al 6 de diciembre. La medida forma parte del reclamo nacional por el presupuesto 2026 y el congelamiento salarial que afecta al sector universitario.

¿Cuándo será el paro docente de la UNCuyo y cuánto durará?

La medida de fuerza se llevará a cabo entre el 1 y el 6 de diciembre y afectará el normal dictado de clases en todas las universidades públicas del país. Fue definida en un plenario nacional de la federación y representa una nueva escalada en el conflicto entre el sector docente y el Gobierno Nacional.

¿Por qué FADIUNC convocó al paro universitario?

El principal motivo del paro es el congelamiento de un incremento salarial del 43,95%, porcentaje que según FADIUNC refleja la inflación acumulada desde julio. Desde la organización advierten que, sin este aumento, los salarios continúan por debajo de la línea de pobreza y se deteriora aún más el poder adquisitivo de los profesores.

“El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza”, señalaron desde el gremio.

¿Qué reclamo realizan sobre la Ley de Financiamiento Universitario?

Además del conflicto salarial, FADIUNC sostiene que el Gobierno Nacional incumplió la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y considerada clave para garantizar el funcionamiento, sostenimiento y desarrollo de las instituciones de educación superior del país.

El gremio advierte que la falta de cumplimiento de esta normativa compromete seriamente la estabilidad del sistema universitario público.