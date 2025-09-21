Se están investigando las causas de este fatal accidente que se cobró la vida de la víctima de 42 años que falleció en Guaymallén

Un motociclista de 42 años, identificado como Héctor Iván Domínguez, perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado cerca de las 19.50 en la intersección de la Avenida Gobernador Videla y Remedios de Escalada, en Guaymallén.

El hecho, caratulado como homicidio culposo, está siendo investigado por la Oficina Fiscal N°1, bajo la dirección de la Dra. Sandra Lafargue.

Según informó el ministerio de Seguridad, Domínguez conducía una moto Rousser Bajaj 150cc en dirección de sur a norte cuando, por motivos que aún se desconocen, perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra el muro que separa los carriles.

Como resultado del fuerte choque, el hombre salió despedido y cayó en el carril contrario. Lamentablemente, en ese momento una mujer de 34 años, circulaba por el carril norte a sur a bordo de un automóvil Minicooper y no pudo esquivar a Domínguez, atropellándolo, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La conductora del automóvil no huyó del lugar y colaboró con las autoridades desde el primer momento. Personal de la policía vial y de Tránsito de Guaymallén trabajaron en el sitio para recabar evidencias y el caso permanece abierto.