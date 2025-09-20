Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Crisis en COVIARA

Petri no pagó los sueldos de la constructora de la Armada y desató un paro

El próximo lunes 22 de septiembre comenzará un paro de 72 horas en COVIARA por salarios impagos y otras deudas laborales. La medida, impulsada por ATE, golpea de lleno al ministro de Luis Petri y profundiza la crisis en su gestión.

Los trabajadores de COVIARA, la empresa constructora de la Armada, anunciaron un paro de 72 horas para los días 22, 23 y 24 de septiembre en reclamo por la falta de pago de salarios y otras deudas laborales. La medida fue confirmada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a través de una carta enviada al presidente de la empresa, Leonardo Salvini, y expone un nuevo frente de conflicto que golpea de lleno al ministro de Defensa, Luis Petri.

Sueldos impagos y reclamos acumulados

En el comunicado, ATE informó que la protesta responde al salario de agosto adeudado, paritarias y bonificaciones atrasadas, cargas sociales impagas, malas condiciones de higiene y seguridad, y la falta de información sobre el futuro de la empresa. La organización que conduce Rodolfo Aguiar reclamó una reunión urgente para garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo, el pago inmediato de los haberes, el cese de las políticas de ajuste y la reactivación de la compañía.

Se trata del segundo paro en lo que va de la gestión de Petri. El primero se realizó en julio y fue histórico: en más de seis décadas, COVIARA nunca había registrado una huelga.

La crisis de COVIARA

El conflicto se agrava en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la empresa. En junio, trascendió que el ministro Petri buscaba avanzar con el cierre o vaciamiento de COVIARA, lo que generó rechazo entre los trabajadores y malestar en sectores de las Fuerzas Armadas.

Petri no pagó los sueldos de la constructora de la Armada y desató un paro de 72 horas que agudiza la crisis del Ministerio de Defensa

Fundada para la construcción de viviendas para la Armada y la Marina, la compañía extendió luego su labor a proyectos inmobiliarios de todo el ministerio de Defensa y de las fuerzas de seguridad. Hoy cuenta con 38 empleados, que denuncian sueldos pagados de manera salteada, aportes patronales sin abonar y deudas que superan los 1.200 millones de pesos con proveedores, pese a que hasta el año pasado la firma cerraba con un superávit anual de entre 40 y 50 millones.

“Recibieron la empresa con superávit y ahora no pueden pagar ni las expensas del edificio donde están sus oficinas”, reprochó una fuente interna consultada.

Resistencia a las transferencias

A fines de agosto, los trabajadores fueron notificados para aceptar una transferencia a otros organismos del ministerio. Ante la falta de precisiones sobre sus nuevas condiciones laborales, rechazaron la propuesta y se declararon en estado de alerta para preservar sus puestos de trabajo.

El conflicto derivó en la salida de Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, y en la designación de Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Defensa, quien tomó el control de la empresa en una suerte de intervención.

Petri no pagó los sueldos de la constructora de la Armada y desató un paro de 72 horas que agudiza la crisis del Ministerio de Defensa

Un ministerio en crisis

El paro en COVIARA se suma a otros problemas que enfrenta la gestión de Petri: el recorte en la cobertura de la obra social militar, la crisis en el Instituto Dámaso Centeno, los rumores de cierre del Hospital Naval y la decisión de eliminar el Fondo de Defensa en el Presupuesto 2026, que compromete el financiamiento de las Fuerzas Armadas y la operación de los F-16.

Con la huelga de septiembre, el malestar dentro del sector Defensa se profundiza y se abre un nuevo capítulo en la crisis de un ministerio que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto sindical y militar.

También puedes leer

Crisis en COVIARA

Petri no pagó los sueldos de la constructora de la Armada y desató un paro

Congreso Nacional

Lisandro Nieri aseguró que el Parlamento está votando “leyes inviables”

Elecciones 2025

“El principal problema es…“: la encuesta que pega de lleno en Karina Milei

Lavalle

Un joven ciclista murió luego de ser atropellado por una camioneta

Maipú

Un joven de 25 años falleció tras volcar y estrellarse contra un poste

Las Heras

Encontraron a un hombre asesinado a tiros dentro de su camioneta

Te puede interesar

Elecciones 2025

Quién es Carolina Jacky, la que busca movilizar a los pueblos del interior

Crisis en COVIARA

Petri no pagó los sueldos de la constructora de la Armada y desató un paro

Congreso Nacional

Lisandro Nieri aseguró que el Parlamento está votando “leyes inviables”

Elecciones 2025

“El principal problema es…“: la encuesta que pega de lleno en Karina Milei

Lavalle

Un joven ciclista murió luego de ser atropellado por una camioneta

Maipú

Un joven de 25 años falleció tras volcar y estrellarse contra un poste

Las Heras

Encontraron a un hombre asesinado a tiros dentro de su camioneta

Vialidad Mendoza

Anunciaron una obra clave para el ingreso a las villas de montaña de Potrerillos

Mood Primavera

El gran festival reunió lo mejor del rock mendocino ante una multitud

Refuerzan prevención

Controles unificados en Cuyo: amplio despliegue en Desaguadero

Estado del tiempo

Sube la temperatura en Mendoza y se espera nuevamente viento Zonda

Wine Tourism

El gobernador Alfredo Cornejo destacó el desarrollo del enoturismo

Rock & Roll

La magia de estar aquí: David Lebón cuenta su vida

Medio Oriente

Israel limita las rutas de evacuación desde la Ciudad de Gaza

Hockey sobre patines

Impsa y Murialdo son semifinalistas del Argentino de Clubes

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza y otras provincias por tormentas con granizo

Elecciones 2025

La imagen de Luis Petri en caída libre por los escándalos nacionales

San Rafael

Buscan a un hombre que desapareció hace casi una semana en Mendoza

Gogoy Cruz

Cayó una banda que asaltaba a choferes de apps de transporte

Guaymallén

Todo listo para una nueva edición de la Feria del Libro en el Le Parc