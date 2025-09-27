Noticias Mendoza

Contingencias climáticas

Por el Zonda le cayó una rama a una chica de 13 años y terminó en el hospital

El accidente ocurrió cuando había acudido a la casa de una compañera, en el populoso barrio San Pedro, en el departamento de General San Martín.

En la tarde del pasado viernes se reportó un accidente en el barrio San Pedro de San Martín a causa del viento Zonda.

El incidente ocurrió poco antes de las 18, cuando una chica de 13 años resultó herida debido a la caída de un árbol. La menor se encontraba en ese momento en la casa de compañera, donde había ido para realizar tareas escolares cuando en un momento le cayó una rama por las fuertes ráfagas de viento que afectaban la zona.

Tras el suceso, fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia, por lo que una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) se hizo presente en el lugar y procedió a trasladar a la niña al Hospital Perrupato para su atención médica.

En el hospital, el equipo médico asistió a la menor y le diagnosticó policontusiones, que son múltiples golpes o magulladuras. Afortunadamente, y después de recibir la atención y los cuidados necesarios, la niña fue dada de alta.

