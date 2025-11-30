¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Unas 11 mil mujeres mendocinas participan de un programa internacional que recolecta orina para obtener hormonas utilizadas en tratamientos de fertilidad en más de 100 países. Cómo funciona, quiénes pueden donar y qué beneficios reciben.

En distintos barrios de Mendoza se repite una postal llamativa: bidones de orina frente a las casas que esperan ser retirados por un camión. No se trata de una rareza local, sino de un proceso sanitario de alcance mundial. Más de 11 mil mujeres mendocinas —y alrededor de 400 mil en Argentina— donan su orina para la fabricación de medicamentos clave en tratamientos de fertilidad.

¿Quién recolecta la orina en Mendoza y para qué se utiliza?

El laboratorio Biomás, perteneciente a la farmacéutica internacional Ferring Pharmaceutical, recolecta orina de mujeres posmenopáusicas y embarazadas de hasta tres meses en departamentos como Tunuyán, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, San Rafael y Guaymallén.

A partir de este material se extraen gonadotropinas, hormonas esenciales para la función reproductiva. Aunque el 95% de la orina es agua, a través de un proceso de purificación se obtiene un ingrediente activo farmacéutico utilizado en medicamentos para la estimulación ovárica en tratamientos de fertilización asistida.

Tras la purificación, estos insumos viajan a plantas de Ferring en Europa y Estados Unidos, donde se producen los fármacos finales que se distribuyen en más de 100 países.

¿Cuántos bebés nacen gracias a esta donación?

Según Biomás, gracias a los medicamentos elaborados con estas donaciones nace un bebé cada tres minutos en el mundo.

La necesidad de estos tratamientos está en crecimiento: la Organización Mundial de la Salud estima que el 17,5% de los adultos (1 de cada 6) enfrenta problemas de fertilidad en algún momento de su vida.

¿Quiénes pueden donar orina y cuáles son los requisitos?

Biomás explica que el programa se centra en mujeres posmenopáusicas porque, al no haber óvulos activos, el cuerpo elimina de manera natural las hormonas que luego se recuperan del fluido urinario. También pueden participar embarazadas durante los primeros tres meses.

Requisitos:

Mujeres posmenopáusicas: Más de 48 años Al menos 12 meses desde la última menstruación Buen estado general de salud

Mujeres embarazadas: Dentro del primer trimestre Buen estado de salud



¿Hay un pago por donar?

No existe una contraprestación económica formal.

La empresa entrega una vez al mes un regalo, que puede ser vajilla, ollas u otros artículos para el hogar.

¿Cómo es el proceso de recolección?

La interesada realiza un proceso de admisión a través de WhatsApp, teléfono o formulario web.

Biomás entrega un bidón especial con pastillas para conservar la orina.

Un transportista pasa tres veces por semana por el domicilio para retirar el bidón.

El laboratorio central de Biomás se encuentra en San Martín de Buenos Aires.

¿Qué dice la Ley 26.862 sobre reproducción asistida?

La normativa, sancionada en 2013, garantiza que todas las personas—con o sin obra social—puedan acceder de manera gratuita a tratamientos de fertilización.

Incluye:

Hasta cuatro intentos de baja complejidad por año

por año Hasta tres intentos de alta complejidad

Los tratamientos con óvulos propios se realizan hasta los 44 años, salvo indicación médica. Con óvulos donados, hasta los 51. Si la mujer criopreservó óvulos antes de los 44, puede utilizarlos sin límite dentro de ese rango.