El senador provincial Gabriel Pradines (Pro), repasó en Sin Verso la actualidad de Mendoza y observó las gestiones del gobernador Alfredo Cornejo. También argumentó su determinación de ser concejal en Guaymallén.

El senador provincial por el Pro, Gabriel Pradines, candidato a concejal de Guaymallén en las próximas elecciones legislativas 2025, criticó lo que consideró una falta de gestión en la provincia de Mendoza y fue irónico al observar lo logrado por Alfredo Cornejo: “Pasó de (Néstor) Kirchner a (Javier) Milei y por eso lo felicito, es un capo”. La referencia fue al pasado del actual gobernador mendocino como “radical K” durante la gestión de Néstor Kirchner y la alianza que hoy protagoniza con el presidente Milei, en las antípodas ideológicas del exmandatario peronista.

Así lo indicó en el programa Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12 por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch): “Quienes no somos gestión es verdad que podemos decir barbaridades. Pero quienes gobiernan deben gestionar”.

“Miremos a Cornejo que nos dijo en un momento que el futuro pasaba por Néstor Kirchner, después se hizo massista y después bullrichista. La verdad es que ha sido un capo para vivir tanto de la política”, repasó.

Y añadió: “Hace tiempo Cornejo se dedicó a absorber a Cambia Mendoza y lo logró. Recuerdo cuando Marta Reale decía que Rodolfo Suarez tenía un 50 por ciento de imagen positiva y no pasaba de un 30. Era muy malo lo del Rodi“, criticó.

“En el caso nuestro, poniendo el ejemplo de Allasino, somos lo que somos. Si les gusta lo que soy me acompañarán y no estamos tratando de demostrar ser otra cosa. Nosotros vamos a seguir siendo genuinos. Como en un momento le fue mal a quien se mostró como un loco y hace poco le fue bien”, apuntó.

Gabriel Pradines en Ciudadano.News.

Repaso de la coyuntura política nacional

En el plano nacional observó que, “la crítica más grande de Macri es le dio a disposición su equipo ya organizado y Milei optó por elegir otra cosa. En ese sentido, no creo que hoy salga bien. En el tema macroeconómico hoy tenemos una inflación de 1,9 por ciento. La lograron domar, pero hasta ahí nomás. Y la mayorista es de 2,5 por ciento. Con lo cual no la han logrado domar”.

“Macri a esa altura tenía un riesgo país de unos 300 puntos. Milei hoy tiene un poco más de 700. Si vamos a la micro deberíamos ver primero el estado de las rutas y es casi imposible transitar, por ejemplo, la Ruta 7 y alguien la tiene que arreglar”, recordó.

Afirmó que, “sí estamos de acuerdo que ese mantenimiento lo tienen que hacer los privados y después recuperar la inversión con los peajes. En este tiempo no hay un desarrollo de las rutas. Y así no se desarrolla un país. La obra hay que hacerla y está buenísimo que la provincia haya decidido avanzar con eso. Aunque sea una locura que arreglemos una ruta nacional con plata de los mendocinos”.

“La raíz del problema nació en 2006 cuando Cobos hizo un acuerdo con Nación por lo de Portezuelo. Ahora somos unos tontos, ya que los mendocinos estamos haciendo una obra nacional cobrándole peaje a los locales. Porque es una ruta nacional. Terminó pasando que lo que dijimos que iba a pasar, que iba a pasar cualquier cosa”, lanzó.

Marcó que, “en medio de todo esto, a Mendoza la veo que desde 1983 a la fecha no ha tenido buenos administradores. En materia de seguridad seguimos muy preocupados, ya que los asesinatos han aumentado en la provincia y de manera preocupante. Y la comunicación permanente de hoy del Ministerio de Seguridad no es genuina. Claro que Mercedes Rus es muy seria, pero no tiene ascendencia policial. Además, tenemos a un cuadro policial que está bastardeado”.

“Los sueldos de la policía es muy baja, lo mismo que con los docentes y con el personal de la salud. Mendoza les paga pésimos salarios, con lo cual el orden fiscal es una mentira. A nivel nacional, Milei sigue defendiendo al superávit fiscal mientras hay plata para la SIDE y no para el Garrahan. Y en el medio tenemos 23 empresas públicas que siguen funcionando y que no cerraron tal como lo prometió el Presidente”, señaló.

Consideró que, “otro ejemplo es Aerolíneas Argentinas. ¿Para qué la queremos? Brasil vendió a su aerolínea estatal. Si no la necesitamos se la deberían dar a los empleados. Si no se puede vender es que hay una falta de decisión política. Desde que está Omar De Marchi no hubo un paro más. Nosotros le decimos el avioncito”.

“En el caso de Esteban Allasino es una gran persona que le sobra capacidad para ser gobernador de Mendoza. La diferencia con otros dirigentes es que es buena persona. Y quiere hacer las cosas bien y si no se va a su casa”, destacó.

Analizó que, “creo además que detrás del posteo de María Eugenia Vidal hay una intención política diciendo que está buscando trabajo en el sector privado, pero en verdad afirmando que mantiene una postura lejos del acuerdo con La Libertad Avanza. Y en 9 provincias el Pro quedó mal parado, pero seguimos dando pelea en 15″.

Gabriel Pradines en Ciudadano.News.

Ser concejal de Guaymallén para mejorar el departamento

En tanto, Pradines admitió que, “mi aspiración máxima es parte de un proceso para cambiar a Guaymallén. (Marcos) Calvente me decepcionó. Cuando él ganó la intendencia pensé que iba a corregir todo lo malo de Marcelino Iglesias, quien no soñó en mejorar al departamento. Una vez que llegó Marcos, desde ser secretario de Obras Públicas, creí que iba a ser otra gestión. Hoy está sucio Guaymallén, el departamento retrocedió”.

“Esto tiene que ver con que la gestión es mala en cuanto a la administración de los recursos públicos. El resultado es que hoy las calles de Guaymallén están hechas bolsa. Y como concejal me siento como un tiburón en el agua. Es lo que me haría feliz. En el medio hubo una discusión si iba al Senado y hoy estoy feliz por ser candidato a concejal”, manifestó.

Ventiló que, “personalmente, hablé con varios dirigentes políticos de otros partidos y muchos me apoyaron en mi objetivo de transformar a Guaymallén. Yo soy de Corralitos. Mi tatarabuela fue a vivir a ese distrito. El primer socio del Club Pedro Molina fue un ancestro mío. En mi familia somos todos de ahí. Es mi pueblo. En los años ´90 estaban a la par Guaymallén y Las Heras, era en tiempo en que Pardal era intendente. Pero a partir de 2003 inició un camino hacia atrás, como hoy también está Las Heras”.

“Mi vida se organiza a base de mi esposa y mi hija. Lo más importante para mí es mi familia. Si yo estoy bien con mi esposa, mi hija va a estar bien. Somos mejores amigos, socios y amantes. Para mí mi familia ha sido un gran acierto”, argumentó.

Concluyó que, “en cuanto a la oposición que no es buena en Mendoza, me autoculpo, aunque hemos hecho tambalear al Gobierno en algunos momentos. Por eso seguimos trabajando en una alternativa para que la gente no solamente tenga enfrente a Cambia Mendoza o al kirchnerismo. Por eso la gente optó por la tercera postura que representó ser La Libertad Avanza. Esa es nuestra responsabilidad, la de seguir trabajando para ser otra opción en Mendoza”.