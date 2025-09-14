La medida impuesta desde la Justicia de Mendoza impide la difusión de información o imágenes que permitan identificarla bajo pena de multa o cárcel.

La Justicia de Familia de Mendoza emitió una orden clara y contundente a los medios de comunicación y a la sociedad en general, prohibiendo la difusión de cualquier información que pueda identificar a la adolescente involucrada en elincidente de la escuela Marcelino Blanco en La Paz.

Esta medida busca proteger la identidad, privacidad y dignidad de la menor, conforme a las leyes de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

A pesar de la orden judicial, el Poder Judicial informó que algunos medios ya han divulgado datos, imágenes e incluso testimonios que permiten la identificación de la joven y su familia. Esta acción contraviene la directiva de la jueza Paula Maurano, quien fue explícita en su prohibición de publicar cualquier detalle sobre el caso que pueda comprometer la identidad de la menor.

La jueza advirtió que el incumplimiento de esta orden podría acarrear sanciones civiles y penales para los responsables.La prohibición no se limita únicamente a la identidad de la adolescente, sino que también se extiende a la divulgación de imágenes o testimonios relacionados con el operativo policial que tuvo lugar en la escuela.

El objetivo principal de la medida es garantizar que el proceso se maneje con la debida sensibilidad y respeto por los derechos de la menor, evitando cualquier revictimización o exposición pública innecesaria.