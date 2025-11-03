Noticias Mendoza

Mendoza
Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza del Lunes 3 al Miércoles 5 de noviembre: tormentas y posible granizo

Se esperan vientos variables, tormentas y temperaturas máximas de hasta 31°C. Defensa Civil mantiene el monitoreo por posibles granizos y condiciones inestables.

Tabla de resumen del clima

DíaVientoNubosidad / TormentasTemperatura máximaTemperatura mínima
Lunes 03/11Norte a sur, Zonda leve-moderadoSeminublado, tormentas desde la tarde, posible granizo31°C8°C – 13°C
Martes 04/11Sur a norte, leveSeminublado, aumento de nubosidad por la tarde, tormentas aisladas24°C7°C – 14°C
Miércoles 05/11Este a oeste, moderadoNublado, lluvias y tormentas generalizadas, posible granizo aislado22°C6°C – 13°C

Pronóstico general

Durante los próximos tres días, Mendoza vivirá jornadas con vientos variables, nubosidad intermitente y episodios de tormentas, especialmente en zonas del Valle de Uco y departamentos del Sur y Este provincial. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 31°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta 6°C en algunas zonas del llano y Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de granizo y precipitaciones localizadas.

Lunes 03/11: Viento y nubosidad

  • Viento: Circulación leve de norte a sur desde las 11:00 hasta las 18:00 hs., afectando principalmente zona Este y Valle de Uco. Viento Zonda leve a moderado desde las 14:00 hasta las 21:00 hs., con ráfagas promedio de 40 km/h, afectando Sur de Malargüe, cordillera Sur y zona Central. Ingreso de viento sur desde las 20:00 hs. en el Sur y a las 22:00 hs. en la zona Norte-Este, con ráfagas cercanas a 40 km/h, prolongándose hasta la 01:00 hs. del martes.
  • Nubosidad: Cielo seminublado en la zona Sur durante la mañana y tarde, extendiéndose al Valle de Uco. Desde las 17:00 hs. se esperan tormentas moderadas con posibilidad de granizo en Santa Rosa y La Paz, manteniéndose hasta las 03:00 hs. del martes.
  • Alta montaña: Cielo seminublado sin precipitaciones.
  • Temperatura promedio en el llano: Máxima: 31°C | Mínima: 8°C (Malargüe y Valle de Uco) – 13°C (zona Sur y Norte-Este)

Martes 04/11: Inestabilidad en la provincia

  • Viento: Circulación leve de sur a norte desde las 07:00 hasta las 22:00 hs., abarcando toda la provincia.
  • Nubosidad: Seminublado en Valle de Uco y despejado en otras zonas al comienzo de la jornada. Durante la tarde, aumento de nubosidad en Malargüe y zona Sur, extendiéndose hacia La Paz. Desde las 17:00 hs., inicio de convección en el Sur de San Rafael, extendiéndose hacia todo San Rafael, Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. Durante la noche, tormentas localizadas en zona Norte y Este, con posibilidad de granizo.
  • Alta montaña: Cielo despejado.
  • Temperatura promedio en el llano: Máxima: 24°C | Mínima: 7°C (Malargüe y Valle de Uco) – 14°C (zona Sur, Norte y Este)

Miércoles 05/11: Lluvias y tormentas generalizadas

  • Viento: Circulación de este a oeste desde las 10:00 hasta las 22:00 hs., afectando principalmente zona Este y zona Sur.
  • Nubosidad: Cielo nublado en Valle de Uco, extendiéndose a zona Norte-Este y zona Sur. Desde las 14:00 hs. se esperan lluvias y tormentas generalizadas, iniciando en Valle de Uco y extendiéndose hacia Sur durante la noche. Posible caída de granizo aislada hacia la madrugada del jueves.
  • Alta montaña: Generalmente despejado durante toda la jornada.
  • Temperatura promedio en el llano: Máxima: 22°C | Mínima: 6°C (Malargüe y Valle de Uco) – 13°C (zona Sur, Norte y Este)

Nota: La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica para alertar sobre posibles fenómenos de riesgo.

