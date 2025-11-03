Se esperan vientos variables, tormentas y temperaturas máximas de hasta 31°C. Defensa Civil mantiene el monitoreo por posibles granizos y condiciones inestables.

Tabla de resumen del clima

Día Viento Nubosidad / Tormentas Temperatura máxima Temperatura mínima Lunes 03/11 Norte a sur, Zonda leve-moderado Seminublado, tormentas desde la tarde, posible granizo 31°C 8°C – 13°C Martes 04/11 Sur a norte, leve Seminublado, aumento de nubosidad por la tarde, tormentas aisladas 24°C 7°C – 14°C Miércoles 05/11 Este a oeste, moderado Nublado, lluvias y tormentas generalizadas, posible granizo aislado 22°C 6°C – 13°C

Pronóstico general

Durante los próximos tres días, Mendoza vivirá jornadas con vientos variables, nubosidad intermitente y episodios de tormentas, especialmente en zonas del Valle de Uco y departamentos del Sur y Este provincial. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 31°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta 6°C en algunas zonas del llano y Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de granizo y precipitaciones localizadas.

Lunes 03/11: Viento y nubosidad

Cielo seminublado sin precipitaciones. Temperatura promedio en el llano: Máxima: 31°C | Mínima: 8°C (Malargüe y Valle de Uco) – 13°C (zona Sur y Norte-Este)

Martes 04/11: Inestabilidad en la provincia

Cielo despejado. Temperatura promedio en el llano: Máxima: 24°C | Mínima: 7°C (Malargüe y Valle de Uco) – 14°C (zona Sur, Norte y Este)

Miércoles 05/11: Lluvias y tormentas generalizadas

Generalmente despejado durante toda la jornada. Temperatura promedio en el llano: Máxima: 22°C | Mínima: 6°C (Malargüe y Valle de Uco) – 13°C (zona Sur, Norte y Este)

Nota: La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica para alertar sobre posibles fenómenos de riesgo.