Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: lluvias en el Este, viento del sur y mejora progresiva hacia la noche

El reporte meteorológico para Mendoza anticipa un domingo con lluvias en zonas del Este provincial, viento moderado durante la tarde y una mejora gradual hacia la noche. El lunes y martes se esperan jornadas más estables, aunque con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones débiles.

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa condiciones meteorológicas variables durante los próximos días con la persistencia de lluvias y viento. Para este domingo 8 de marzo se esperan precipitaciones moderadas en sectores del Este provincial durante la mañana, mientras que el resto de la provincia tendrá nubosidad abundante y viento leve a moderado.

Según el reporte meteorológico, el sistema de lluvias se desplaza hacia el sudeste y afectará principalmente a departamentos como Lavalle, San Martín, Rivadavia y Santa Rosa. En tanto, el Gran Mendoza y el Valle de Uco no presentarían tormentas durante la mañana, aunque podría registrarse mayor nubosidad durante la tarde.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo 8 de marzo?

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, Mendoza amanece con abundante nubosidad y precipitaciones moderadas en sectores de la zona Norte y Este.

Las lluvias más significativas se registran especialmente en:

  • Lavalle
  • Norte de San Martín
  • Sectores del Este de Rivadavia
  • Santa Rosa

Las precipitaciones más intensas se ubican hacia zonas rurales, particularmente en el sur de Santa Rosa y el norte de La Paz. El sistema de lluvias se desplaza en dirección sudeste a lo largo de la jornada.

En el Gran Mendoza y el Valle de Uco no se prevé convección ni desarrollo de tormentas durante la mañana. Sin embargo, a partir de las 15:00 podría registrarse una reactivación de la nubosidad hacia el oeste provincial, lo que incluye sectores del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco.

La mejora general del tiempo se espera de forma progresiva desde aproximadamente las 21:00, cuando comenzará a disminuir la nubosidad y podrían quedar solo precipitaciones débiles residuales.

¿Habrá viento este domingo en Mendoza?

El reporte meteorológico indica que habrá circulación leve de viento desde el sur hacia el norte entre las 11:00 y las 18:00.

Durante la tarde la intensidad podría aumentar levemente, alcanzando velocidades estimadas entre 20 y 25 kilómetros por hora.

Las zonas que sentirán con mayor intensidad esta circulación serán:

  • Valle de Uco
  • Zona Norte
  • Zona Este de Mendoza

Aunque el viento será moderado, no se esperan fenómenos severos asociados a esta circulación.

¿Cómo estará el tiempo en la cordillera?

En la alta montaña, el domingo comenzará con precipitaciones leves en distintos sectores de la cordillera.

Estas condiciones afectarán áreas del sector sur, central y norte del corredor cordillerano y podrían mantenerse hasta aproximadamente las 18:00.

Luego de ese horario se espera una tendencia a la mejora progresiva en las condiciones del tiempo.

¿Qué temperaturas se esperan este domingo?

Las temperaturas serán moderadas en gran parte del territorio provincial.

Los valores estimados son:

  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 14°C
  • Mínima en el resto de la provincia: 16°C
  • Máxima promedio provincial: 22°C

Se trata de una jornada relativamente fresca en comparación con los valores habituales de esta época del año.

¿Cómo estará el clima en Mendoza el lunes 9 de marzo?

El lunes se espera una jornada más estable en toda la provincia, con cielo despejado durante gran parte del día.

El viento será leve con circulación desde el norte, entre las 13:00 y las 22:00, abarcando prácticamente todo el territorio provincial.

Durante la tarde comenzará a aumentar la nubosidad en algunas regiones. Desde las 18:00 se prevé que el cielo pase a estar parcialmente nublado en el Gran Mendoza y en la zona Este.

Hacia la madrugada del martes, alrededor de la 01:00, existe probabilidad de lluvias débiles en:

  • San Rafael
  • Gran Mendoza
  • Norte del Valle de Uco

En la alta montaña se esperan condiciones de buen tiempo, con cielo despejado durante toda la jornada.

Las temperaturas estimadas para el lunes serán:

  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 12°C
  • Mínima en el resto de Mendoza: 14°C
  • Máxima promedio provincial: 26°C

¿Qué se espera para el martes 10 de marzo?

Para el martes se anticipa nuevamente circulación leve de viento del norte en toda la provincia, entre las 11:00 y las 21:00 aproximadamente.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado en el Gran Mendoza y en la zona Este, con probabilidad de lluvias débiles hasta las 10:00.

Luego se espera una mejora temporal cerca del mediodía, aunque hacia la tarde volverá a incrementarse la nubosidad.

Desde las 16:00 se prevé mayor cobertura nubosa sobre el Valle de Uco y el Gran Mendoza, mientras que hacia las 21:00 podría registrarse nuevamente probabilidad de precipitaciones débiles.

Las zonas con mayor posibilidad de lluvias serán:

  • Oeste del Gran Mendoza
  • Oeste del Valle de Uco
  • Noroeste del Gran Mendoza

En la alta montaña se mantendrán condiciones estables con cielo despejado.

Las temperaturas estimadas para el martes son:

  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 15°C
  • Mínima en el resto de la provincia: 18°C
  • Máxima promedio provincial: 28°C

Mientras tanto, la Dirección Provincial de Defensa Civil continuará con el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas en Mendoza para anticipar posibles cambios en el clima durante los próximos días.

También puedes leer

Presidenta en ejercicio

Vendimia 2026 y un escenario en Mendoza que fue de lo institucional a lo grotesco

Contingencias climáticas

Tormenta en Mendoza: dónde llovió más, cuánto cayó y qué daños dejó el fuerte temporal

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: lluvias en el Este, viento del sur y mejora progresiva hacia la noche

Calendario vendimial

Vendimia: San Rafael brilló en el rally sudamericano: segundo lugar en carros y cierre del SARR 2026

Vendimia 2026

Victoria Villarruel en Mendoza visitó el Valle de Uco y escuchó a productores en la Sociedad Rural

Elecciones 2027

Cobos respalda a Ulpiano Suarez para 2027 y marca distancia de Petri tras el Desayuno de la Coviar

Te puede interesar

Militares sin cobertura

Lourdes Arrieta apuntó contra Luis Petri por la crisis en IOSFA tras el intento de suicidio de un suboficial

Presidenta en ejercicio

Vendimia 2026 y un escenario en Mendoza que fue de lo institucional a lo grotesco

Contingencias climáticas

Tormenta en Mendoza: dónde llovió más, cuánto cayó y qué daños dejó el fuerte temporal

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: lluvias en el Este, viento del sur y mejora progresiva hacia la noche

Calendario vendimial

Vendimia: San Rafael brilló en el rally sudamericano: segundo lugar en carros y cierre del SARR 2026

Vendimia 2026

Victoria Villarruel en Mendoza visitó el Valle de Uco y escuchó a productores en la Sociedad Rural

Elecciones 2027

Cobos respalda a Ulpiano Suarez para 2027 y marca distancia de Petri tras el Desayuno de la Coviar

Vendimia 2026

Desayuno de la Coviar: Omar Félix cruzó al presidente saliente y habló de “un discurso vacío”

Vendimia 2026

Victoria Villarruel encabezó el Desayuno de la COVIAR en Mendoza como presidenta en ejercicio

Ciudad de Mendoza

Vía Blanca de la Vendimia 2026: miles de personas acompañaron el desfile en Mendoza

Vendimia 2026

Victoria Villarruel visitará la Sociedad Rural del Valle de Uco y se reunirá con productores

Fin de semana vendimial

Victoria Villarruel llegó a Mendoza para participar de la Vendimia 2026

Iniciativa del CEM

Ulpiano Suarez participó del Foro de Inversiones y destacó el interés por apostar por Mendoza

Celebración urbana

Más de 70 mil personas celebraron la fiesta de la Arístides en Mendoza pese a la lluvia

Estado de situación

Vendimia 2026: lluvias amenazan el Acto Central y crece la tensión política por la visita de Victoria Villarruel

Inseguridad local

Mendoza: cómo funcionan las reincidencias delictivas y por qué se habla de “puerta giratoria” en el sistema penal

Calendario vendimial

Vendimia 2026: la Fiesta de la Cosecha celebró 25 años con Las Pelotas y la Filarmónica de Mendoza

Off Road

Rally Race Sudamericano en San Rafael: Gerardo Roldán representará al departamento en la categoría T2

Deportes de viento

Andrés Anderson defenderá el título en Potrerillos: el campeón argentino de Raceboard abre el Ranking de WindSurf 2026 en Mendoza

Tensión política nacional

Vendimia 2026: la posible visita de Victoria Villarruel al Desayuno de la Coviar sacude el tablero político