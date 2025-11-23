Proyectos mendocinos que compiten en los premios internacionales de enoturismo

Mendoza celebra 20 años dentro de la red global Great Wine Capitals y vuelve a destacarse entre los destinos del vino más prestigiosos del mundo. Del 24 de noviembre al 8 de diciembre, el público podrá votar por las experiencias mendocinas nominadas a los People’s Choice Awards.

Mendoza reafirma su liderazgo en el turismo del vino al participar un año más en los premios internacionales de enoturismo. En 2025, la provincia celebra dos décadas dentro de la red Great Wine Capitals (GWC) y presenta una selección de proyectos que reflejan la innovación, la calidad y la identidad vitivinícola de la región. La votación estará disponible en línea y abierta al público global.

¿Cuándo se podrá votar por los proyectos mendocinos nominados?

La votación estará abierta del 24 de noviembre al 8 de diciembre en el sitio oficial de Great Wine Capitals. Los premios del público permiten que visitantes y amantes del vino elijan las experiencias que mejor representan la excelencia del enoturismo a nivel mundial.

¿Por qué es importante la participación de Mendoza en Great Wine Capitals?

Mendoza integra la red internacional Great Wine Capitals desde hace 20 años, un reconocimiento que la posiciona entre los destinos enoturísticos más prestigiosos del planeta. Este aniversario reafirma la trayectoria, diversidad y calidad del turismo del vino en la provincia.

¿Qué dijo el Emetur sobre estas nominaciones?

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó que estos reconocimientos reflejan el trabajo del sector vitivinícola y turístico mendocino. Invitó a apoyar la votación para continuar fortaleciendo el crecimiento enoturístico de la provincia.

¿Cuáles son los proyectos mendocinos nominados?

Entre Cielos Wine & Wellness Hotel – ¿Qué ofrece en materia de alojamiento?

Ubicado en Luján de Cuyo, combina hospitalidad, bienestar y vino en un entorno rodeado de viñedos propios de malbec. Sus Vineyard Lofts elevados y su Hamam Spa —único auténtico en la región— conforman una experiencia inmersiva y distintiva.

The Williams Casanegra Distillery – ¿Por qué destaca en arquitectura y paisaje?

Esta destilería de Las Compuertas es un referente de arquitectura sustentable. Construida con materiales recuperados de antiguas bodegas e industrias, celebra la identidad productiva mendocina y el vínculo con el paisaje.

Club Tapiz – ¿Qué propuesta cultural presenta?

En una finca histórica del siglo XIX, transforma antiguas áreas productivas en espacios dedicados al arte y la cultura. El Museo El Hilo de Ariadna, la Galería del Minotauro y una agenda de conciertos y espectáculos conforman una experiencia sensorial ligada al vino.

Doña Paula Winery – ¿Qué acciones sustentables e innovadoras implementa?

Impulsa prácticas sostenibles basadas en investigación, educación comunitaria y respeto por el entorno natural. Además, ofrece recorridos virtuales inmersivos que permiten explorar los distintos terroirs mediante realidad virtual guiada.

Quimera Bistro – Achával Ferrer – ¿Qué experiencia gastronómica propone?

En Agrelo, la chef Constanza Cerezo Pawlak lidera una cocina que combina técnica, sensibilidad y conexión con la tierra. Su propuesta gastronómica armoniza con los vinos de la bodega para crear una experiencia integral.

Run for Wine – ¿Qué servicios aporta al turismo del vino?

Es una propuesta participativa que celebra la cultura mendocina a través del vino, la música, el arte y la gastronomía. Una “maratón sensorial” que impulsa la interacción y el disfrute de etiquetas locales.