Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Hay una alternativa

“Qué desastre”: se cayó la app del Banco Galicia y hay bronca en los usuarios

La app de Banco Galicia y el Office Banking están caídos. El banco confirmó el problema y ofrece una alternativa: operar por la web usando el token de la app

La aplicación móvil del Banco Galicia y su plataforma para empresas, Office Banking, sufrieron una caída masiva este jueves, generando una ola de quejas y frustración entre sus clientes. Durante horas, los usuarios reportaron la imposibilidad de acceder a sus cuentas, con mensajes como “qué desastre” o “prendan la app loco” inundando las redes sociales.

El banco reconoció oficialmente la existencia de un “inconveniente general” y aseguró que su equipo técnico ya está trabajando para resolverlo “lo antes posible”. Según supo Noticias Argentinas, la entidad está respondiendo activamente a los reclamos en la red social X, pidiendo disculpas por las molestias y ofreciendo un método alternativo para poder seguir operando.

Cómo operar mientras la app está caída

A pesar de que la aplicación no funciona para realizar transferencias o pagos, el banco informó que la versión web de Online Banking SÍ se encuentra operativa.

Para acceder, los clientes deben ingresar a través de un navegador desde una computadora o desde el celular al sitio galicia.ar.

Para las operaciones que requieren un código de seguridad, el banco explicó que los usuarios deben abrir la aplicación caída únicamente para consultar el número del Token Galicia y luego ingresar ese código en la página web para validar la transacción.

También puedes leer

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Te puede interesar

Hay una alternativa

“Qué desastre”: se cayó la app del Banco Galicia y hay bronca en los usuarios

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Estado del tiempo

A qué hora bajará el Zonda y donde se esperan tormentas en Mendoza

Datos al 911

Encontraron a Lourdes, la niña de 5 que había desaparecido en San Rafael

Congreso de la Nación

Bocharon el veto de Milei para el financiamiento educativo y el Garraham

Elecciones 2025

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

Mercado cambiario

El dólar mayorista tocó el techo de banda y el minorista cerró en $1.485

Elecciones 2025

Patricia Bullrich no viajará a Mendoza: la esperaba Luis Petri para un acto

Federación Mendocina de Box

Luciano Pandolfino: “Repudiamos la puesta en escena de combates ilegales”

Karting

Karting Rotax: Bruno Miranda es puntero a una fecha del final

Bono 2029

La deuda en dólares más importante de Mendoza vence en pocos días

Hockey sobre patines

Los equipos de Mendoza avanzan en el Campeonato Argentino

Inseguridad vial

Chocó un borracho y una bebé de meses debió ser internada en el Notti

Financiamiento Universitario

Marcha de la UNCuyo: recorrido y cortes en el centro de Mendoza

A metros del ascenso

Llegó la hora crucial del Lobo de Mendoza en un momento contrarreloj