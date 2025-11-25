Las causas del accidente son investigadas. De acuerdo a lo informado por Gendarmería Nacional, el conductor se encuentra fuera de peligro.

Una camioneta volcó en la ruta 7 en la mañana de este jueves, según adelantó la Gendarmería Nacional.

El accidente vial se produjo a la altura de Picheuta en solitario y en el interior del vehículo sólo viajaba una persona.

La víctima de 69 años fue socorrida por la Patrulla de Rescate y se encuentra en buen estado. Presentaba una molestia en el pecho debido al airbag.

Gentileza: Osvaldo Valle