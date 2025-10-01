Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Crisis Económica

Riesgo País: la Argentina volvió a superar los 1.200 puntos

Este indicador global del Riesgo País impacta en el encarecimiento del dinero si Argentina toma deuda

El riesgo país argentino, medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, cerró la jornada del martes 30 de septiembre en 1.228 puntos básicos, lo que representó un salto del 9,25% frente al día anterior y marcó su valor más elevado en lo que va del año.

Durante la rueda, distintos informes privados registraron valores que oscilaron entre los 1.140 y los 1.230 puntos básicos, reflejando la fuerte volatilidad en la plaza de deuda local.

La escalada del riesgo país se produjo en paralelo a una nueva caída de los títulos soberanos en dólares, que registraron bajas de hasta el 3% en algunos tramos de la curva.

Analistas del mercado señalaron que la presión estuvo vinculada a la incertidumbre política y a la expectativa de las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como a la persistencia de desequilibrios fiscales y monetarios.

En términos prácticos, un riesgo país en estos niveles implica que la Argentina debe ofrecer tasas de interés mucho más altas para poder financiarse en los mercados internacionales, lo que limita su capacidad de acceso al crédito externo.

¿Qué es el Riesgo País?

El indicador, que mide la diferencia de tasa que pagan los bonos soberanos argentinos en relación con los del Tesoro de Estados Unidos, volvió a encender las alarmas del mercado financiero.

El riesgo país se ha consolidado como una de las principales referencias para los inversores. Un nivel elevado, como el actual, no solo encarece el financiamiento externo del Estado, sino que también repercute en las empresas argentinas que buscan obtener recursos en el mercado internacional.

Además, el repunte del EMBI+ ocurre en un contexto en el que otros países de la región mantienen índices muy por debajo: Brasil ronda los 260 puntos básicos y Uruguay se ubica en torno a los 120, lo que muestra la brecha de confianza entre la Argentina y sus vecinos.

Especialistas del sector financiero advierten que la tendencia del riesgo país dependerá de los próximos pasos del Gobierno en materia de política económica y de su capacidad para generar confianza en los inversores. Entre los focos de atención figuran las discusiones sobre la “Fase 3” del programa económico, la evolución de la inflación y la política cambiaria de los próximos meses.

Mientras tanto, los mercados siguen atentos a los movimientos del Banco Central y del Tesoro, en un escenario en el que la deuda soberana continúa bajo presión y el riesgo país mantiene niveles que no se registraban desde finales de 2024.

También puedes leer

Guangdong

Video viral: captan la increíble formación de varias mangas marinas azotan Zhanjiang, China

Guaymallén

Juan Giménez y Liliana Bodoc, los homenajes del sexto día en la Feria del Libro

Elecciones 2025

Adorni: “Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”

Guaymallén

Investigan el macabro asesinato de Franco Aracena en el Barrio Unimev

Guaymallén

Así será el nuevo edificio del Hospital Pediátrico Humberto Notti

Inseguridad en el Este

Una guerra de bandas pone en jaque el Norte del departamento de San Martín

Te puede interesar

Ejes centrales

El Presupuesto 2026 que envió Cornejo a la Legislatura en detalle

Guangdong

Video viral: captan la increíble formación de varias mangas marinas azotan Zhanjiang, China

Guaymallén

Juan Giménez y Liliana Bodoc, los homenajes del sexto día en la Feria del Libro

Elecciones 2025

Adorni: “Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”

Guaymallén

Investigan el macabro asesinato de Franco Aracena en el Barrio Unimev

Guaymallén

Así será el nuevo edificio del Hospital Pediátrico Humberto Notti

Inseguridad en el Este

Una guerra de bandas pone en jaque el Norte del departamento de San Martín

Hockey sobre Patines

Andes Talleres debuta en el Mundial de Clubes ante el Barcelona

Lema Contenidos

Miércoles 1 OCT: Obligados por el Jefe, desde San Martín

Crisis Económica

Riesgo País: la Argentina volvió a superar los 1.200 puntos

Ruta 40

Cuándo estará arreglado el socavón sobre el Acceso Sur

Guaymallén

Hallan a un hombre asesinado, maniatado y amordazado en su casa

Godoy Cruz

Se inauguraron las nuevas canchas en el Parque Deportivo San Vicente

Elecciones 2025

En Mendoza estalló el peronismo por la reforma laboral: “Un retroceso”

Elecciones 2025

Qué son las elecciones legislativas en Argentina para los partidos políticos

Crisis económica

El Comedor Horneritos deberá reducir las raciones de comida que entrega

Ruta 7

Cuatro heridos tras un choque frontal entre un camión y un auto

Atlántico Sur

El decreto que autoriza ejercicios militares de Argentina con EE.UU. y Chile

Elecciones 2025

Para Milei las denuncias contra Espert son “un chimento de peluquería”

Godoy Cruz

Bomberos voluntarios de Mendoza salva a una familia en un incendio