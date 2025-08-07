Agrupaciones sociales marcharon por las calles del microcentro de Mendoza este jueves en el marco de la celebración por el Día de San Cayetano.

Organizaciones sociales se movilizaron este jueves por las calles de la Ciudad de Mendoza, en el marco del Día de San Cayetano, santo patrono de la paz, pan y el trabajo. El frío de la mañana no fue un impedimento para que las agrupaciones salgan a mostrar su desconformidad contra las políticas de ajuste del Presidente de Javier Milei.

#SanCayetano Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Polo Obrero marchan a la Legislatura en el marco de San Cayetano. #PrimeroMendoza @asperoprensa pic.twitter.com/YbZrxU7PRC — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) August 7, 2025

“Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, fue el lema de la marcha, que llevaron adelante agrupaciones como la UTEP, CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita, el Polo Obrero y entre otros. La concentración comenzó en Casa de Gobierno, por calle Peltier y luego custodiados por efectivos policiales se desplazaron hasta la Legislatura de Mendoza, donde participaron de un acto.

Las organizaciones sociales que encabezaron la movilización en las calles de la Ciudad, también participar de una misa en Peatonal y España, donde hicieron referencia al Papa Francisco y recordaron la frase que pregonaba el fallecido Jorge Mario Bergoglio, “ustedes son poetas sociales”.

Protesta de organizaciones sociales en la Legislatura @radionihuil pic.twitter.com/S7jfac77ia — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) August 7, 2025

A nivel nacional, la UTEP, encabezada por Alejandro Gramajo, cercano a Juan Grabois y con fuerte vínculo con la Iglesia, emitió una convocatoria con fuerte contenido crítico hacia el Ejecutivo. “Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos“, sostuvo el documento.

El texto enumera una serie de motivos que explican el viraje de una movilización religiosa hacia una jornada de lucha política, en defensa de los sectores más vulnerables y en rechazo al programa de ajuste estructural.