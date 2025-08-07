Noticias Mendoza

Paz, pan y trabajo

San Cayetano: custodiados por la policía marcharon en Mendoza

Agrupaciones sociales marcharon por las calles del microcentro de Mendoza este jueves en el marco de la celebración por el Día de San Cayetano.

Organizaciones sociales se movilizaron este jueves por las calles de la Ciudad de Mendoza, en el marco del Día de San Cayetano, santo patrono de la paz, pan y el trabajo. El frío de la mañana no fue un impedimento para que las agrupaciones salgan a mostrar su desconformidad contra las políticas de ajuste del Presidente de Javier Milei

 “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, fue el lema de la marcha, que llevaron adelante agrupaciones como la UTEP, CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita, el Polo Obrero y entre otros. La concentración comenzó en Casa de Gobierno, por calle Peltier y luego custodiados por efectivos policiales se desplazaron hasta la Legislatura de Mendoza, donde participaron de un acto. 

Las organizaciones sociales que encabezaron la movilización en las calles de la Ciudad, también participar de una misa en Peatonal y España, donde hicieron referencia al Papa Francisco y recordaron la frase que pregonaba el fallecido Jorge Mario Bergoglio, “ustedes son poetas sociales”. 

A nivel nacional, la UTEP, encabezada por Alejandro Gramajo, cercano a Juan Grabois y con fuerte vínculo con la Iglesia, emitió una convocatoria con fuerte contenido crítico hacia el Ejecutivo. “Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos“, sostuvo el documento.

El texto enumera una serie de motivos que explican el viraje de una movilización religiosa hacia una jornada de lucha política, en defensa de los sectores más vulnerables y en rechazo al programa de ajuste estructural.

Estado del tiempo

Llegaron los vientos y la inestabilidad a la provincia de Mendoza

Clausura 2025

El Tomba e Independiente ya tienen árbitros para la fecha 4

Se agranda la familia

Mendoza recibió dos cóndores andinos heridos para su recuperación

Desde Buenos Aires

Alfredo Cornejo reconoció la caída del consumo y salarios planchados

Lucha contra el abigeato

Decomisan casi 200 kilos de carne en mal estado y recuperan animales robados

Primera Nacional

El Lobo recuperó su aullido con vistas a su objetivo de ascenso

Mejoras en el servicio

Anunciaron un corte de agua potable en Luján de Cuyo hoy martes

Elecciones 2025

El espacio de Luis Petri no tendrá precandidatos en una lista de la UCR

Torneo Federal A

Los mendocinos fueron locales: Huracán perdió y San Martín empató

Jubilados y pensionados

Proyectan, “transporte público gratis para mayores de 60 años”

Trabajos en el Este

Anuncian cortes y desvíos en la Ruta 7 por continuación de obras

En Godoy Cruz

Murió un hombre al quedar atrapado en el incendio de su casa

Elecciones 2025

Entre Alfonsín y Milei, hay hombres que no tienen límites