Luego de que el Gobierno nacional presentara su plan estratégico contra la enfermedad una especialista explicó, en el magazine El Interactivo de Ciudadano News, las claves para prevenir una posible pandemia.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Mario Russo, Ministro de Salud de la Nación, hace unos días, presentó el plan estratégico de Prevención y Control de Dengue con la presencia de los ministros de salud de todo la República Argentina, marcando que una de las acciones será basarse en la vacunación con un producto, hasta ahora, muy honeroso.

María Del Carmen Bangher, infectóloga, explicó en el magazine El Interactivo, de Ciudadano News: “Tenemos tres situaciones. La del norte del país, la del centro y la del resto del país. En el norte del país desde hace unos años cuando comenzó una de las grandes epidemias del 2009 hizo que se pudiera controlar parcialmente la circulación del vector, el mosquito aedes. Pero dos países limítrofes con altísima carga, tanto del vector como del virus, como Brasil y Paraguay, no lo controlaron”.

Y añadió: “Es más, sumaron otras enfermedades transmitidas por el mismo vector como el Zika y la fiebre amarilla y esto hizo que todos los estados provinciales fronterizos a Paraguay y Brasil mantuvieran su cuota de dengue que se reactivó entre 2015 y 2017. Dos años con inundaciones y con mucha lluvia y explotó el año pasado y terminó de explotar este año porque ya la cosa sumó la circulación de un nuevo tipo de dengue. Antes circulaba el tipo uno, ahora se sumó el tipo dos y ya transformó la zona norte del país en lo que se llama transmisión vectorial continua. Es decir, todo el tiempo que circula el mosquito está transmitiendo dengue“.

El Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025 presentado por el Ministerio de Salud de la Nación se estructura en ocho componentes clave:

Coordinación, planificación, financiamiento y monitoreo

Investigación y vigilancia epidemiológica integrada y ajustes a medidas de salud pública

Manejo de casos, organización de servicios de salud, prevención y control de infecciones

Vigilancia entomológica y control de vectores

Comunicación y participación comunitaria

Prevención por vacunas

Apoyo operacional y logística

Mario Russo, el Ministro de Salud presentó el plan estratégico de Prevención y Control de Dengue con la presencia de los ministros de salud de todo el país.



“Se bajó el lugar de afectación de la población de mosquitos y llegó hasta la zona del centro del país. En Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y ahí explotó con intensidad, antes tenían casos importados de gente que se iba a veranear a Brasil y la familia volvía con dengue y se contagiaba todo el resto en el domicilio. Ahora los casos son autóctonos y se mantiene en una tensa situación de espera en el resto del país, dentro de los cuales estaría Mendoza y la zona sur del país”, señaló.

El mosquito viaja con el ser humano, “es de hábitos domiciliarios, dejó la selva en donde sigue habiendo otro tipo de aedes, una que parece atigrado como este, pero el Aedes aegypti va en el auto con una persona, va en un ascensor, sube a un avión, por lo tanto, mientras siga habiendo intensos movimientos del ser humano se va a seguir extendiendo”, dijo.

“Ya tenemos amplios grupos poblacionales que han sufrido dengue, por uno de los tipos. Hay 4 tipos, en realidad 5, ya se descubrió un quinto tipo, pero en la zona del sudeste asiático. Y ahora tenemos, de los cuatro que circulan, están circulando con intensidad el tipo dos. Eso hace que por una razón estrictamente de defensa, uno va haciendo defensa frente a cada tipo de dengue, me pica un mosquito y me transmite el virus del dengue del tipo uno. Hago defensa de vida para el tipo uno, pero no para el dos, tres o cuatro. El mosquito me inocula el virus del dengue tipo dos. A veces las defensas responden exageradamente y al responder así se puede hacer un dengue más grave que la vez anterior”, explicó.

La especialista aconsejó esperar a observar lo que suceda en primavera, “en la zona norte del país. Esto va desde Jujuy a Misiones, yendo desde del oeste al este y de Formosa hasta Santa Fe. Entonces, aumentan las temperaturas y nosotros vamos a tener amplia circulación del vector y lo que tenemos que poner énfasis es en cuidar nuestro domicilio y cuidarnos cuando estemos al aire libre. En el domicilio hay que tener cuidado con los recipientes que alberguen agua limpia y quieta, donde bebe el perro, el gato, floreros, maceteros, piletas“.

“Ahí la hembra del mosquito deposita los huevos, no sirve que tire cloro en la pileta si con un cepillo no limpiamos los bordes de las paredes. De esos huevos van a salir las larvas y de ahí hay dos transformaciones más hasta llegar al adulto, al mosquito adulto, que es el que va a picar. Pica la hembra porque necesita sangre para hacer fértiles sus huevos. Entonces hay que limpiar todos los recipientes que alberguen agua quieta, las piletas, fuentones, hay que desechar, tirar tapitas de gaseosa, latas, cubiertas que tienen agua”, apuntó.

Uno de los puntos clave es la vacunación focalizada, que se definió para las zonas endémicas en base a criterios de riesgo.

Y agregó: “El cloro en las piletas se debe poner cuando ya no hay sol para que mate las larvas de aedes. Hay que estar atentos al uso de repelentes, no hay que aplicarlo cerca de los ojos, cerca de la boca, lavarse bien las manos después de colocar el repelente”.

“Hay dos tipos de vacuna, la primera se utilizó en adolescentes de 9 a 16 años. Esa no terminó siendo aprobada en el país y la otra vacuna, la vacuna Qdenga, ha sido fabricada sobre el tipo dos que está circulando de dengue y sobre eso se han adicionado partes de antígenos de los otros tres, el uno, dos, tres y cuatro. Esta ha sido probada a nivel mundial y ha sido muy efectiva con la población menor a 40 años, por eso la población objetivo de la vacuna son personas que estén desde los 19 hasta los 40 años”, explicó.

Bangher aseguró que, “esta vacuna tiene muy pocos efectos adversos, el tema es que es una a virus vivo, no se puede poner en personas que tengan alteraciones de las defensas y tampoco se deben colocar en las embarazadas. Hay algunas provincias, como Corrientes, han habilitado un circuito para aplicación de la vacuna en la población de 20 a 40 años. Cada provincia es autónoma de cómo utiliza estos instrumentos”.

La estrategia también pone el eje en sostener las medidas de prevención y control territorial del vector durante todo el año, fortaleciendo las acciones contra el mosquito.



