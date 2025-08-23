Una mujer logró salvarse a tiempo de trágico final en la Ciudad de Mendoza cuando de repente se dio cuenta que había alguien más en su casa. Dos hombres en situación de calle y con antecedentes criminales habían ingresado a la vivienda a la fuerza.

Una mujer vivió una terrorífica experiencia en la Ciudad de Mendoza al descubrir que no estaba sola en su cosa: dos delincuentes en situación de calle habían ingresado por la fuerza a su casa de calle Luis Agote, en la Sexta Sección.

El hecho ocurrió este viernes. La mujer alcanzó a avisar a su marido, y este, desesperado, alertó a través del programa Ojos en Alerta que su esposa seguía dentro del domicilio mientras dos desconocidos rondaban por las habitaciones.

Preventores municipales y efectivos de la Comisaría 6ta llegaron al lugar y entrevistaron a la víctima, que confirmó que los ladrones seguían adentro. Minutos después, la Policía ingresó y los atrapó en una de las piezas.

Entre las pertenencias de los sospechosos encontraron cadenas y pulseras de oro, prueba de que ya habían empezado a robar.

Los detenidos resultaron ser un hombre de 33 años, con un extenso prontuario por causas de robo agravado, portación ilegal de armas y abuso de armas, y un adolescente de 16 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia: el menor fue trasladado al Polo Judicial, mientras que el mayor fue llevado a la Comisaría 6ta.