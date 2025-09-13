Noticias Mendoza

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Nuevamente el viento Zonda tendrá su influencia en la provincia de Mendoza luego del ingreso de un moderado frente frío que potenció el fenómeno meteorológico que producirá un incremento de la temperatura máxima.

Mendoza volverá a observar la ocurrencia del viento Zonda luego de que en los últimos días se experimentaran fenómenos similares por el ingreso de moderados frentes fríos desde el océano Pacífico.

Según datos de Contingencias Mendoza, este sábado habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 27°C | Mínima: 10°C.

Mañana domingo estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 22°C | Mínima: 14°C.

El lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 10°C.

