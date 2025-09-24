Noticias Mendoza

Promoción economómica

Se extiende Manso Menú y llega Mansa Bodega para el turismo en Mendoza

Ante el éxito de la promoción que permite acceder a menús completos por hasta $30.000, se anunció la extensión de la campaña, hasta el 31 de octubre y una nueva: Mansa Bodega, que permitirá recorrer estos establecimientos y disfrutar de una degustación por hasta $15.000.

Desde el viernes 15 de agosto, mendocinos y turistas disfrutan de menús que no superan los $30.000. Se sumaron a esta propuesta del Emetur, 120 establecimientos gastronómicos de toda la provincia. El objetivo de la acción es difundir menús cerrados, diseñados especialmente para esta campaña.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, comentó que “en Mendoza hay muchos restaurantes que tienen ofertas maravillosas a precios muy accesibles. De ahí surge esta idea. También comentó que es muy importante el porcentaje de personas que llegan a conocer un restaurante a través de esta promoción, porque “en todas las propuestas del Manso Menú hay una relación precio-calidad maravillosa, la gente lo ha notado y por eso la ha elegido”, agregó Testa.

“Las bodegas también han entendido que este tipo de campañas pueden ser una herramienta para motorizar más ventas y visitas. Hay muchas bodegas que además están sumadas a Manso Menú, así que se puede hacer un combo maravilloso”, comentó la funcionaria.

“Nos alegramos de poder estar colaborando en un momento difícil de la macroeconomía argentina, de motivar a la venta y también contribuir positivamente con esta acción que es articulada público-privada para que se entienda que Mendoza no es cara”, finalizó la presidenta.

Manso Menú

En el micrositio de Manso Menú (https://mendoza.tur.ar/manso-menu/) se pueden encontrar restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de todas las zonas de Mendoza.

Si bien la campaña finalizaría el 30 de septiembre, desde el Emetur se anunció que, ante la buena aceptación del sector gastronómico y del público, se extenderá hasta el 31 de octubre.

Aquellos establecimientos gastronómicos que deseen sumarse, todavía están a tiempo. Deben ingresar a https://docs.google.com/forms/d/1jN5EeRihe3Kte-PmtpbUek8_6VirJbJ-9XIOFcZ9PzE/edit

Manso Menú en números

  • Algunos locales vendieron más de 500 menús
  • Pauta en redes sociales con un alcance de +20.000 personas
  • En Instagram: 517.000 vistas
  • Contenido en medios offline: notas de prensa en medios locales y nacionales
  • Contenido en medios online: estrategia de influencers, publicaciones colaborativas, historias destacadas y presencia en página web
  • Vistas a la web de Manso Menú: +53.000
  • +1359 visitas diarias a la web de Manso Menú
  • La interacción promedio por usuario: 2 minutos 45 segundos

Mansa Bodega

Paralelamente, el Emetur lanza esta nueva campaña, que permitirá a mendocinos y a turistas hacer una visita guiada a una bodega y una degustación por hasta $15.000.

Los establecimientos vitivinícolas que deseen sumarse deberán inscribirse a través del link que aparece en las redes de Turismo, a través del sitio www.mendoza.tur.ar o en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1PuK7oRf0_wxs2GmJoOJmO66YtTsEAVMEHRxWhX5NiiY/edit. Tienen tiempo hasta el domingo 5 de octubre.

La promoción se extenderá del 9 al 31 de octubre y todo lo necesario para disfrutarla se podrá consultar en www.mendoza.tur.ar.

