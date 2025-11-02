De los 24 senadores nacionales que finalizan mandato en diciembre, solo 2 lograron renovar su banca en los comicios legislativos en la República Argentina.

El próximo 10 de diciembre marcará un cambio significativo en la composición del Senado de la Nación. De los 24 legisladores que concluyen su mandato, apenas dos consiguieron la reelección en las elecciones del 26 de octubre: Martín Recalde por la Ciudad de Buenos Aires y José Neder por Santiago del Estero. La renovación parcial de la Cámara alta refleja un complejo escenario político donde varios senadores optaron por no competir, mientras que otros fracasaron en su intento.

Ciudad de Buenos Aires: movimientos estratégicos en la Capital

En la Capital Federal, la renovación del Senado trae cambios relevantes. Martín Lousteau, líder radical, tomó la decisión de no buscar la reelección como senador y apostó a un escaño en Diputados, objetivo que alcanzó mediante la lista de Ciudadanos Unidos.

Martín Recalde logró retener su banca representando a Fuerza Patria, convirtiéndose en uno de los pocos casos exitosos de renovación en estas elecciones legislativas.

Por su parte, Guadalupe Tagliaferri del PRO decidió no ir por la reelección y abandonará el Congreso nacional, aunque continuará su carrera política en la Legislatura porteña, donde obtuvo un lugar en las elecciones del 18 de mayo pasado dentro de la lista encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.

Chaco y Entre Ríos: salidas sin intentos de continuidad

En Chaco, los tres senadores salientes optaron por no presentarse a la reelección. María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas, ambos del Frente Nacional y Popular, junto al radical Víctor Zimmermann, dejarán sus bancas sin haber competido por renovarlas.

Similar situación se registró en Entre Ríos, donde ninguno de los tres senadores buscó la reelección: Estefanía Cora de Unidad Ciudadana, Alfredo De Ángeli del PRO y Stella Maris Olalla de la UCR finalizarán sus mandatos en diciembre.

Neuquén: Sapag no pudo renovar, Parrilli y Crexell no compitieron

El caso de Neuquén presenta particularidades. La senadora peronista Silvia Sapag encabezó la lista de Fuerza Patria en busca de la reelección, pero no logró su objetivo al obtener apenas el 13,91% de los votos, quedando en tercer lugar.

Mientras tanto, Oscar Parrilli de Unión por la Patria y Lucila Crexell decidieron no postularse como candidatos y se suman al grupo de legisladores que abandonará el Senado este año.

Santiago del Estero: Neder, el único que renovó en la provincia

En Santiago del Estero finalizan mandato Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro y José Neder, todos pertenecientes a la bancada que lidera José Mayans.

José Neder fue el único de los tres que compitió por la reelección y lo consiguió exitosamente, obteniendo el 19,44% de los votos con el Frente Fuerza Patria Peronista y asegurando la banca por la minoría.

Salta: fracasos electorales en el Norte

La provincia de Salta evidenció resultados adversos para los senadores kirchneristas. Nora del Valle Giménez, quien acompañaba a Juan Manuel Urtubey en la lista de Fuerza Patria, no pudo renovar su banca al quedar tercera con el 13,67% de los votos.

Su compañero de bloque Sergio “Oso” Leavy tampoco tuvo éxito. Se postuló con el Partido de la Victoria pero apenas alcanzó el 8,41% de los votos. Ambos senadores, junto a Juan Carlos Romero que no buscó la reelección, concluirán su labor legislativa en diciembre.

Río Negro: renovación total sin candidatos a reelección

En Río Negro, los tres senadores salientes —Martín Doñate de Unión por la Patria, Silvina García Larraburu también de UP y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro— terminan sus mandatos sin haberse presentado como candidatos para renovarlos.

Tierra del Fuego: López renueva, Blanco y Duré se van

Tierra del Fuego presenta un caso exitoso de renovación. La senadora Cristina López logró retener su banca al conseguir el 30,62% de los votos, quedándose con el escaño por la minoría en una provincia donde La Libertad Avanza resultó ganadora.

No corrió la misma suerte el radical Pablo Blanco, quien intentó renovar su mandato con la lista de Provincias Unidas pero solo obtuvo el 3,56% de los votos, quedando fuera del Senado. También dejará su cargo la camporista Eugenia Duré, quien no se presentó como candidata.

Balance: baja tasa de renovación en el Senado

Las elecciones legislativas del 26 de octubre dejaron un Senado con importante recambio. De 24 senadores con mandatos vencidos, solo 2 lograron renovar sus bancas (Recalde y Neder), varios optaron estratégicamente por no competir, y otros fracasaron en sus intentos de reelección. Este escenario refleja la reconfiguración del mapa político argentino y anticipa cambios en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara alta para el próximo período legislativo.