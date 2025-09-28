Noticias Mendoza

Argentina
Elecciones 2025

Surgió una inesperada tercera fuerza, según una encuesta de la UdeSA

Un sondeo de la Universidad de San Andrés le da 31% a La Libertad Avanza y 26% al peronismo. La sorpresa: un 21% de los encuestados aún no sabe a quién votar.

Una nueva encuesta nacional de cara a las elecciones legislativas posiciona a La Libertad Avanza cinco puntos por encima del peronismo, pero revela un dato que será determinante para el resultado final: uno de cada cinco argentinos todavía no sabe a quién va a votar. El sondeo, realizado por la consultora ESPOP de la prestigiosa Universidad de San Andrés (UdeSA), muestra un escenario polarizado pero con un altísimo nivel de incertidumbre.

Los números de la polarización

Según el relevamiento, realizado entre el 15 y el 24 de septiembre, la intención de voto para las elecciones legislativas a nivel nacional se distribuye de la siguiente manera:

  • La Libertad Avanza: 31%
  • Peronismo: 26%
  • Frente de Izquierda: 3%
  • Provincias Unidas: 3%
  • Otra lista provincial/local: 2%

El resto de los consultados se reparte entre el voto en blanco (5%), quienes directamente no irán a votar (6%) y otras opciones minoritarias.

La clave: un 21% de indecisos que tiene la llave

Más allá de la ventaja de cinco puntos del oficialismo, el dato más contundente de la encuesta es el 21% de encuestados que respondió “No sabe / No responde”. Este enorme bolsón de indecisos se convierte en el bloque más importante después de las dos fuerzas mayoritarias y será el principal objetivo a seducir por parte de los candidatos en el próximo tramo de la campaña.

Según supo Noticias Argentinas, analistas políticos interpretan que este alto número de indecisos refleja tanto la volatilidad del electorado como una ventana de oportunidad para que las principales fuerzas capten votantes en las semanas previas a la elección.

La encuesta se realizó sobre 1.003 casos en todo el país y presenta un margen de error de ±3,15%.

