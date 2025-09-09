La Dirección General de Escuelas de Mendoza, DGE decidió suspender las actividades presenciales en los turnos vespertinos y nocturno por la presencia del viento en el departamento de Malargüe. Tendrán clases bajo la modalidad virtual. El resto de la provincia tiene clases con normalidad.

A raíz del viento Zonda pronosticado para este martes en el sur de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que las clases de este martes 9 de septiembre fueron suspendidas en Malargüe.

En un comunicado oficial la DGE anunció la suspensión de las actividades presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento malargüino.

Además, informaron que las clases se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En cuanto al resto de la provincia las clases se brindaran con total normalidad, afirmaron desde la DGE.