La Dirección General de Escuelas de Mendoza, DGE decidió suspender las actividades presenciales en los turnos vespertinos y nocturno por la presencia del viento en el departamento de Malargüe. Tendrán clases bajo la modalidad virtual. El resto de la provincia tiene clases con normalidad.
A raíz del viento Zonda pronosticado para este martes en el sur de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que las clases de este martes 9 de septiembre fueron suspendidas en Malargüe.
En un comunicado oficial la DGE anunció la suspensión de las actividades presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento malargüino.
Además, informaron que las clases se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En cuanto al resto de la provincia las clases se brindaran con total normalidad, afirmaron desde la DGE.
|Informe Meteorológico de las 16.30
|MALARGÜE
|– Temperatura 22°C, cielo parcialmente nublado, viento del noroeste a 23 km/h, con ráfagas 62 km/h. En El Sosneado ráfagas de 80 km/h. (Informa el Sr. Contreras Damián de DC).
|SAN RAFAEL
|– Temperatura 24.9°C, cielo parcialmente nublado, viento del norte a 28 km/h. (Informa el Sr. Carlos Ríos de DC).
|TUNUYÁN
|– Temperatura 18°C, cielo parcialmente nublado, sin viento. – Manzano Histórico: Cielo despejado y sin viento. (Informa el Sr. Fabricio González de DC).
|SAN CARLOS
|– Temperatura 20°C, cielo despejado, sin viento. (Informa Sra. Luciana Pavez de DC).
|USPALLATA
|– Cielo despejado, viento leve del oeste. (Informa el Aux 2° Martínez Pablo de Cría. 23).
|LUJÁN
|– Cielo despejado, viento del este a 8 km/h. Potrerillos: Viento leve del este. (Informa el Sr. Ismael Barros de DC).