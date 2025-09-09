Noticias Mendoza

Mendoza
Incelemencia climática

Suspendieron las clases por el Zonda en un departamento de Mendoza

La Dirección General de Escuelas de Mendoza, DGE decidió suspender las actividades presenciales en los turnos vespertinos y nocturno por la presencia del viento en el departamento de Malargüe. Tendrán clases bajo la modalidad virtual. El resto de la provincia tiene clases con normalidad.

A raíz del viento Zonda pronosticado para este martes en el sur de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que las clases de este martes 9 de septiembre fueron suspendidas en Malargüe.

En un comunicado oficial la DGE anunció la suspensión de las actividades presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento malargüino.

Además, informaron que las clases se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En cuanto al resto de la provincia las clases se brindaran con total normalidad, afirmaron desde la DGE. 

Informe Meteorológico de las 16.30
MALARGÜE– Temperatura 22°C, cielo parcialmente nublado, viento del noroeste a 23 km/h, con ráfagas 62 km/h. En El Sosneado ráfagas de 80 km/h. (Informa el Sr. Contreras Damián de DC).
SAN RAFAEL– Temperatura 24.9°C, cielo parcialmente nublado, viento del norte a 28 km/h. (Informa el Sr. Carlos Ríos de DC).
TUNUYÁN– Temperatura 18°C, cielo parcialmente nublado, sin viento. – Manzano Histórico: Cielo despejado y sin viento. (Informa el Sr. Fabricio González de DC).
SAN CARLOS– Temperatura 20°C, cielo despejado, sin viento. (Informa Sra. Luciana Pavez de DC).
USPALLATA– Cielo despejado, viento leve del oeste. (Informa el Aux 2° Martínez Pablo de Cría. 23).
LUJÁN– Cielo despejado, viento del este a 8 km/h. Potrerillos: Viento leve del este. (Informa el Sr. Ismael Barros de DC).

