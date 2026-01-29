Suspenden actividades en Ciudad de Mendoza por alerta amarilla de tormentas

El intendente Ulpiano Suarez resolvió cancelar una serie de propuestas municipales ante el pronóstico de tormentas para el último fin de semana de enero y el inicio de febrero. La medida busca resguardar la seguridad de vecinos, trabajadores y asistentes.

La Ciudad de Mendoza suspendió varias actividades previstas para el cierre de enero y los primeros días de febrero debido a una alerta amarilla por tormentas. La decisión fue tomada por el intendente Ulpiano Suarez y responde a criterios estrictos de prevención ante la inestabilidad climática anunciada.

¿Por qué se suspendieron las actividades en la Ciudad de Mendoza?

Desde el municipio explicaron que la medida tiene como objetivo principal resguardar la integridad física de vecinos, trabajadores municipales y del público en general. “Es una decisión tomada por razones estrictamente de seguridad”, afirmó el intendente al referirse a la suspensión de la agenda prevista.

¿Qué pronóstico meteorológico rige para el fin de semana?

Según la información oficial, el último fin de semana de enero y el inicio de febrero estarán marcados por condiciones de inestabilidad, con probabilidad de tormentas bajo alerta amarilla. Este escenario motivó la cancelación preventiva de actividades al aire libre y de gran concurrencia.

¿Qué actividades municipales fueron suspendidas?

La resolución alcanzó a distintas propuestas del calendario estival de la Ciudad de Mendoza. Las actividades suspendidas o reprogramadas son:

Astroturismo entre viñedos: viernes 30 de enero.

Relatos nocturnos: viernes 30 de enero (reprogramado para el sábado 7 de febrero).

Picnics Musicales: sábado 31 de enero.

Sábados sorprendentes: sábado 31 de enero.

Propuestas en el Teatrino de la plaza Independencia: funciones del fin de semana.

Animate: domingo 1 de febrero.

Peña de las Reinas: prevista para el domingo 1 de febrero, una de las actividades de mayor concurrencia.

¿Habrá reprogramación de las actividades suspendidas?

Desde la Ciudad de Mendoza informaron que aquellas actividades que puedan ser reprogramadas tendrán una nueva fecha, la cual será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del municipio.